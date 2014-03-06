美股标普指数再创纪录收盘高位 关注非农就业报告

* 美国初请失业金人数降至三个月低位，为就业市场改善带来希望

* 周五公布的非农就业岗位将可能增加

* Staples和Costco公布业绩后股价下跌，拖累Nasdaq指数收低

* 道指涨0.4%，标普500指数升0.2%，Nasdaq指数跌0.1%

路透纽约3月6日 -美国股市道指和标普500指数周四上涨，标普500指数收在纪录高位，因初请失业金数据好于预期，且欧洲央行维持利率不变。

不过，至为重要的美国非农就业报告即将在周五公布，且乌克兰和俄罗斯关系持续紧张，整体市场人气谨慎。

华尔街恐慌指标--CBOE波动率指数.VIX收升2.3%，至14.21。

成交量低于均值，根据BATS GlobalMarkets的数据，美国各证交所约有64亿股股票易手，低于过去一个月约为70亿股的日均值。

“股市在中午和尾盘有一些抛售，但标普500指数再创新高的事实表明，这个市场对显然尚未结束的地缘政治风险、对坏消息有多大的抵御力，”Solaris Asset Management首席投资长Tim Ghriskey说。

标普500指数周四创下纪录最高收位，为过去六个交易日来第四次。

美国劳工部周四公布，美国一周初请失业金人数为32.3万人(预估为33.8万人)，此为2013年11月以来最低，显示饱受恶劣天气打击的就业市场有所增强。不过，美国商务部公布，美国1月工厂订单较上月下降0.7%，为连续第二个月下滑，可能是因为冬季的异常寒冷天气和大雪影响了工厂活动。

将在周五1330GMT出炉的美国2月就业岗位增速可能加快到足以鼓励美联储继续削减购债计划的地步，尽管在冬季异常恶劣的天气情况下，增幅可能较为温和。不过，本次调查期间，人口密集地区遭遇暴风雪和冰冻天气，使得预期存在异乎寻常的不确定性。

基本材料股，金融股和工业股升幅居前，这些板块经常和强劲的经济基本面息息相关。标普基本材料股指数.SPLRCM涨0.4%，标普金融股指数.SPSY升0.7%，标普工业类股指数.SPLRCI涨0.6%。

但Nasdaq100指数.NDX跌0.2%，美国最大办公室用品零售商Staples(SPLS.O)领跌。Staples预期营收将下降，且表示在2015年前将关闭在美国和加拿大多至225家店铺，公司股价暴跌15.3%，报11.35美元。

道琼工业指数.DJI收升61.71点，或0.38%，至16,421.89点；标准普尔500指数.SPX收高3.22点，或0.17%，至1,877.03点；Nasdaq指数.IXIC收跌5.848点，或0.13%，至4,352.125点。

克里米亚议会周四投票决定加入俄罗斯，当地政府确定将在10日内就此举行公投。这令乌克兰危机进一步升级，乌克兰经济部长称，该公投非法。

欧洲央行周四保持利率不变，且未推出其他提振欧元区脆弱经济复苏的举措。

个股方面，Costco WholesaleCorp(COST.O)公布季度获利下降15%，降幅大于预期，因假日季期间异乎寻常的大幅打折活动影响了公司利润率。Costco股价下挫2.8%，报113.26美元。(完)

(编译 利棣儿；审校 郑茵)

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