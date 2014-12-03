美股收涨 道指和标普500指数刷新收盘纪录

美元兑欧元上涨 焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约12月3日 - 美国股市周三收涨，道指和标普500指数刷新收盘纪录，因数据显示美国服务业状况改善，提振周期性股票。
道指和标普500指数触及盘中纪录高位，今日交投淡静，很多交易商静待明日欧洲央行会议结果。
与经济成长步伐息息相关的周期性股领涨，工业股.SPLRCI、材料股.SPLRCM和能源股.SPNY均上涨超过1%。电信股.SPLRCL、公用事业股.SPLRCU和必需消费品股.SPLRCS等防御型股走低。
美国原油价格攀升0.8%带动能源股上扬。尽管能源板块已连涨第三天，累计涨幅达3.2%，其仍是年内迄今唯一走低的类股。
Cimarex Energy (XEC.N)是涨幅最大的标普500指数成份股之一，劲扬5.1%，报108.17美元。Diamond Offshore (DO.N)攀升3.6%，报31.44美元。
“能源股是市场上估值过低的板块之一，不过，试图寻找油价底部就像是试图接住一把下落的刀。能源股有一定的投资价值，但未来也可能再度回落，”U.S. Trust, Bank of America Private Wealth Management的首席市场策略师Joseph Quinlan表示。
11月美国民间就业岗位以较快的速度增长，服务业强劲扩张，表明全球经济不断放缓对美国经济活动的影响有限。不过，周三公布的另一项数据显示，就业市场状况改善尚未带动薪资增长加速，这可能使美国联邦储备委员会(FED/美联储)有理由在一段时间内继续保持超低利率。
欧洲央行(ECB)蓄势待发，即将推出一项购买主权债的计划来提振经济，多数迹象指向3月作出决定。欧洲央行周四将召开会议。
“我们在寻找任何与推出刺激举措相关的线索，如果欧洲央行不采取进一步行动，市场很可能走低，”Quinlan称。“如果欧洲央行更加主动，我们对全球经济前景将更有信心。”
Aeropostale ARO.N股价盘后跌6%，至3美元。此前该公司公布第三季财报。
道琼工业指数.DJI收涨33.07点，或0.18%，至17,912.62点；标准普尔500指数.SPX收高7.78点，或0.38%，至2,074.33点；Nasdaq指数.IXIC上扬18.66点，或0.39%，至4,774.47点。
纽约证券交易所(NYSE)上涨个股和下跌个股数量分别为2,012支和1,079支，比率为1.86:1。Nasdaq有1,674支个股上扬，1,036支下跌，比率为1.62:1。
113支标普500指数成份股触及52周新高，两支触及52周新低；139支Nasdaq综合指数成份股触及新高，72支触及新低。
(编译：母红/王丽鑫；审校 李军/母红)
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