美股标普500指数录得11月以来最大两日跌幅

* 标普500指数录得11月以来最大两日跌幅

* 上周初请失业金人口增加,费城联储制造业数据远低于预期

* 欧元区PMI制造业数据令人失望

* 沃尔玛公布业绩后攀升,Safeway大涨

* 道指收跌0.3%,标普500指数下跌0.6%,Nasdaq指数回落1%

路透纽约2月21日 - 美国股市周四连续第二天收低,标普500指数录得11月来最大两天跌幅,因之前公布的报告令人忧虑美国及欧元区经济状况.

但尾盘反弹扶助股市收复部分失地,跌势主要集中在科技股占很大比重的Nasdaq市场.今日的走势暗示,尽管昨日重挫,投资者仍有逢低买入的意愿.

欧洲方面,企业活动指数显示,该地区企业活动滑坡的势头本月意外恶化,使欧元区可能很快走出衰退的希望受创.

"欧洲PMI数据的确给市场沉重的打击,"Harbor Advisory的首席投资长Jack De Gan表示,"市场希望看到复苏仍在继续的迹象,但数据提醒人们,欧元区的问题仍然难以解决."

美国上周初请失业金人口增幅超过预期,而费城联储制造业指数显示,美国大西洋沿岸中部地区的企业状况恶化,降至八个月最低水平.

沃尔玛(WMT.N)上扬扶助限制道指跌幅.该股上扬1.5%,报70.26美元,之前该公司公布季度获利超预期,尽管2月初销售迟滞.

道琼工业指数.DJI收跌46.92点,或0.34%,至13,880.62点;标准普尔500指数.SPX收低9.53点,或0.63%,至1,502.42点.Nasdaq指数.IXIC收跌32.92点,或1.04%,至3,131.49点.

两日连跌是美国股市年内首次持续走低.期间,标普500指数累积下跌1.8%,周四勉强守在1,500点之上.该指数年内迄今仍上涨5.3%.

周三美国联邦储备委员会(美联储)发布的1月会议记录暗示,可能较预期提前结束刺激举措,导致美股走势急剧逆转,看起来,美国股市连续七周的涨势可能宣告结束.在此上涨期间,道指和标普500指数逼近历史高位.

随着有关自动减支举措的争论即将展开,美国股市很快将面临新的考验.自动减支举措按计划将于3月1日启动,除非国会议员就替代方案达成一致.一旦减支举措得以实施,将拖累经济成长.

半导体类股是表现最弱的类股之一,令Nasdaq受到压力.费城半导体指数.SOX下跌1.8%,英特尔(INTC.O)股价下跌2.3%至20.25美元.超微半导体(AMD)AMD.N跌3.7%至2.60美元,是标普500成分股中百分比跌幅最大的个股.

道琼指数受到惠普(HPQ.N)的扶助,惠普股价上涨2.3%,正常交易时段收盘报17.10美元.

波音股价(BA.N)上涨1.6%至76.01美元,根据熟知内情的消息人士说,波音高层周五将与美国联邦航空委员会主管见面,提出一系列防止梦幻客机电池故障的方法.

其他企业消息方面,超市运营商Safeway Inc SWY.N股价跳涨14.1%至22.97美元,此前该公司公布获利优于预期.

信用卡刷卡机制造商VeriFone Systems Inc (PAY.N)股价重挫将近43%至18.24美元,此前该公司预估第一季和第二季获利远远低于市场预期.

汤森路透截至周四早上为止的数据显示,标普500成分股中迄今已有427家公布季度业绩,其中69.3%的表现优于市场预期.1994年以来的平均值为62%,过去四季均值为65%.

根据该数据估算,标普500企业第四季获利料上涨5.9%,高于财报季初分析师所预估的1.9%.

Berry Petroleum Co BRY.N股价跳涨19.3%至46.02美元.此前油气生产商Linn Energy LLC LINE.O说将以全股票交易买下该公司,作价43亿美元.Linn Energy股价上涨2.8%至37.68美元.

纽约证交所与Nasdaq市场股价上涨及下跌家数的比例约为1比2.

纽约证交所、Nasdaq市场和NYSE MKT共有约76.4亿股换手,远高于66亿股的20日均量.(完)

(编译 母红/李婷仪; 审校 张涛/李爽)

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