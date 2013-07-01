美股标普500指数延续上半年涨势

* 标普500指数上半年表现为1998年来最佳，下半年首日延续升势

* 尾盘获利了结拖累股指脱离日高

* 道指升0.4%，标普500指数升0.5%，Nasdaq指数升0.9%

路透纽约7月1日 - 美国股市周一在第三季首日收高，受制造业和建筑业数据提振，但因部分投资人锁定获利，主要股指在尾盘脱离日高。

标普500指数盘中一度大涨1.27%，但收盘仅升0.54%。今年上半年，该指数劲升12.6%，为1998年来表现最好的上半年。

“之前有几天走势很好，上周五和今日盘中出现了一些获利回吐，”对冲基金LibertyView Capital Management LLC总裁Rick Meckler表示。

在因对美国联邦储备委员会(FED/美联储)可能较预期提前缩减购债的担忧引发市场大跌后，过去一周，美股显示出趋稳的迹象。6月标普500指数收低，为10月来首见。

在标普500指数的10个类股中，电信股.SPLRCL和公用事业股.SPLRCU今日下滑，分别收低0.1%和1.3%。

美国供应管理协会(ISM)公布，6月制造业指数为50.9，预估为50.5；5月为49.0。其中就业分项指数为2009年9月来首次跌穿50。美国商务部公布，美国5月建筑支出上升0.5%，至8,749亿美元，预估为增长0.6%。4月经修正后为增长0.1%，前值为增长0.4%。美国5月建筑支出为2009年9月以来最高(当时为8,803亿美元)。数据带动股市稍早的升势。

道琼工业指数.DJI收高65.36点，或0.44%，至14,974.96点；标准普尔500指数.SPX收高8.68点，或0.54%，至1,614.96点.Nasdaq指数.IXIC攀升31.24点，或0.92%，至3,434.49点。

**后市料更为波动**

尽管对美联储提早退出刺激措施的担忧暂时平息，但分析师表示，最终过度到没有刺激政策的环境预计将令市场走势更为波动。

“我仍相信市场将试图厘清如何消化利率小幅上调的因素，即便美联储升息至少还要一年，”Schwab Center for Financial Research主动交易和衍生品部门董事总经理Randy Frederick表示。

Frederick还指出，由于本周的周度初请失业金报告将在周五和非农就业报告一道发布，投资人应在周五市场开盘前一个小时为震荡走势作准备。

企业消息方面，Jefferies & Co上调电动汽车生产商Tesla Motors(TSLA.O)的目标价，由70美元升至130美元，该股猛涨9.2%，报117.18美元。

制药商Onyx Pharmaceuticals Inc ONXX.O宣布考虑将自身出售，但拒绝了Amgen Inc (AMGN.O)约100亿美元报价后，该股暴涨51.3%，报131.33美元。Canaccord Genuity将该股目标价由105美元上调至140美元。

纽约证交所、NYSE MKT和Nasdaq市场成交量约为60亿股，略低于今年迄今约64亿股的日均量。

纽约证交所上涨股和下跌股家数比约为7:3，Nasdaq市场则约为18:7。(完)

(编译 李军; 审校 母红)

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