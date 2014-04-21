美股收高 标普500指数和Nasdaq指数连升第五个交易日

* 标普500指数上周录得7月来最大周度升幅后继续上涨

* 本周将有数十家重量级企业发布财报，业绩消息料带动交投

* Netflix盘后公布业绩后攀升

* 道指升0.3%，标普500指数升0.4%，Nasdaq指数升0.6%

路透纽约4月21日 - 美国股市周一小涨，交投迟滞，因在上周大涨后，以及本周稍后一批关键企业公布季报前，投资者犹豫不决。

周一标普500指数连续第五个交易日收高，为自10月来最长升势。上周该指数录得7月来表现最好的一周，受到通用电气(GE.N)和摩根士丹利(MS.N)等企业业绩提振。

Nasdaq指数今日也是连续第五个交易日上涨。

汤森路透数据显示，在已公布业绩的87家标普500指数成份股企业中，62.1%的公司获利高于市场预期，过去四季均值为66%。大约51.7%的公司营收优于预期，低于54%的过去四季均值。

汤森路透数据显示，标普500指数成份股企业首季获利预计仅较上年同期增长0.8%。上述预期大大低于年初预估的增长6.5%。

“我们明显是在对业绩的观望态势中，市场可能波动，因此有大量资金在场边观望，”Solaris Group投资长TimGhriskey表示。

“企业确认今年余下时间的指引肯定是好事，即便首季业绩不及预期，因仍有很多投资人对经济将开始加速，从首季天气因素束缚中挣脱出来寄予厚望。”

交投清淡，根据BATS GlobalMarkets的数据，美国各证交所约有43.4亿股股票换手，低于本月迄今日成交均值68.3亿股。

油田服务公司Halliburton(HAL.N)大涨3.3%，报62.92美元，此前该公司公布的盈利超过预期，且发布了强劲的财测。PHLX石油服务股指数.OSX升1%。

SunTrust Banks(STI.N)公布业绩后升1.5%，报38.51美元，玩具生产商孩之宝(HAS.O)公布的盈利胜预期，但营收不及预期，该股股价攀升1.9%，报55.66美元。

道琼工业指数.DJI收高40.71点，或0.25%，至16,449.25点；标准普尔500指数.SPX收高7.04点，或0.38%，至1,871.89点.Nasdaq指数.IXIC上扬26.03点，或0.64%，至4,121.546点。

收盘后，Netflix Inc(NFLX.O)公布季度盈利增加，受用户增长225万提振。该股盘后急升6.8%，报372美元。去年股价暴涨三倍的Netflix近期股价下滑，因投资人担心该股估值过高。

本周将有数十家标普500指数成份股企业公布业绩，包括备受关注的苹果(AAPL.O)、Biogen Idec(BIIB.O)和Facebook Inc(FB.O)。包括麦当劳(MCD.N)、美国电报电话(T.N)、宝洁(PG.N)和卡特彼勒(CAT.N)在内的多家道指成份股企业本周也将发布季报。

根据Nasdaq，本周有超过30家Nasdaq 100指数.NDX成份股企业将公布季报，Nasdaq100成份股占Nasdaq指数的权重超过一半。

纽约证交所上涨股票和下跌股票家数分别为1,889和1,159，Nasdaq市场则为1,591和1,028。(完)

(编译 李军; 审校 母红)

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