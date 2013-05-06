（更正）美股标普500指数再创纪录收盘新高

(更正：因译文有误，第三段应为“美国银行称，将向MBIA支付16亿美元现金和解诉讼”，而非“美国银行称，将与MBIA就16亿美元的诉讼达成和解”)

* 苹果收涨2.4%，提振Nasdaq指数

* 巴菲特称股市价位合理

* 道指小跌0.03%，标普500指数小涨0.2%，Nasdaq指数上扬0.4%

路透纽约5月6日 - 美国股市周一涨跌互现，标普500指数再创纪录最高收位，在1,600点上方扩大涨幅，金融股领升，此前美国银行和MBIA达成诉讼和解。

苹果上扬扶助推高标普500指数和Nasdaq指数。

美国银行(BAC.N)称，将向MBIA(MBI.N)支付16亿美元现金和解诉讼，受此推动，两股齐升，标普金融分项指数.SPSY也上扬1%。MBIA暴涨45.4%，至14.29美元。美国银行跳升5.2%，报12.88美元。

年初以来股市劲扬。支持性的货币政策使利率保持在低位，强劲的企业获利扶助市场涨势经久不衰。标普500指数年内累积攀升13.4%。

“如果企业继续公布良好业绩，加之全球央行提供的流动性支撑，市场目前的大趋势很难被打破，至少短期内是如此，”Wedbush Securities股市交易部董事总经理Michael James表示。

苹果(AAPL.O)涨幅居前，之前巴克莱上调该股目标价。苹果急升2.4%，报460.71美元，带领Nasdaq和标普500指数走高。

道琼工业指数.DJI收低5.07点，或0.03%，至14,968.89点；标准普尔500指数.SPX收涨3.08点，或0.19%，至1,617.50点，此为纪录最高收位。Nasdaq指数.IXIC上升14.34点，或0.42%，至3,392.97点。

标普500指数日内触及1,619.77点的盘中历史高位。

尽管欧元区和中国的疲弱数据引发对全球成长的担忧，但上周五出炉的美国就业数据强于预期，点燃市场涨势，道指和标普500指数均触及纪录高位。

巴菲特周一表示，低利率使债券成为“非常可怕的投资，但股市价位合理，”他仍不愿涉足媒体等行业，因不能预测业内的哪些企业长期内可能有强劲的表现。

但部分分析师认为，此轮涨势力道不足，无法持续。

市场“目前正在消化大量的好消息，我认为这样的情况不会长期持续，且我认为，市场无法容忍任何的坏消息出现，”Platinum Partners的总裁Uri Landesman表示。

已经出炉的企业获利多数高于预期。迄今为止68.5%的企业获利超过预期。与此同时，对第二季业绩的预估降低，因负面财测多于正面预估。

周一公布的业绩中，Tyson Foods Inc (TSN.N)报告的季度获利不及预期，并下调了全年营收预估。该股重挫3.3%，报24.10美元。

相反，Humana Inc (HUM.N)跳涨2.1%，报75.49美元，是涨幅最大的标普500指数成份股之一。摩根大通上调该股评级至“加码”。

强生(JNJ.N)回落1.3%，报84.68美元，拖累道指表现。

通用汽车(GM.N)走低。美国财政部表示，将开始第二轮出售通用汽车股票的行动。通用收跌0.9%，报31.82美元。

纽约证交所、NYSE MKT和Nasdaq市场成交量约为53亿股，年内迄今日成交均值约为64亿股。

纽约证交所和Nasdaq市场的涨跌股之比均为约3:2。(完)

(编译 母红; 审校 于春红)

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