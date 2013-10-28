美股标普500指数收在纪录高位

* 默克公布业绩后股价下跌，Biogen上扬

* 苹果股价在公布业绩前小涨

* 道指收跌0.01%，标普500指数上扬0.1%，Nasdaq指数回落0.1%

路透纽约10月28日 -美国标普500指数收盘再创纪录新高，因对美国联邦储备委员会(美联储/FED)将在本周会议上继续维持刺激计划不变的预期高涨。

但总体市场基本持稳，道指和Nasdaq指数收盘小跌，股市近期的大涨势头有所减弱。

标普500指数自10月8日以来累积攀升了6.4%，当日触及美国政府部分停运和债务上限僵局期间的最低水平。该指数年内迄今累积上扬23.6%。

政治僵局结束后产生的压力释放，以及对美联储将在至少数月内保持现有刺激规模的预期推高股价。美联储决策者将在周二和周三举行政策会议。

“我要说，推动市场的主要因素是投资者静待美联储的决定，但我不知道他们在等待什么，因为鉴于他们多次指出的他们了解财政问题的影响，所以我预计美联储本周将按兵不动，”Janney Montgomery Scott的首席投资策略师Mark Luschini表示。

苹果(AAPL.O)在公布业绩前，股价上扬0.8%，报529.88美元。该公司在盘后公布了业绩。苹果上扬扶助标普500指数表现，必需消费品分项指数.SPLRCS上扬1.2%，对标普500指数提振最大。

多位交易商看似在买入Consumer Staples Select Sector SPDR fund(XLP.P)的买权，因寄望这类股票在年底前仍会有不俗的表现。

道琼工业指数.DJI收跌1.35点，或0.01%，至15,568.93点；标准普尔500指数.SPX上涨2.34点，或0.13%，收在1,762.11点的纪录高位，该指数盘中再度触及历史新高1,764.99点；Nasdaq指数.IXIC下跌3.23点，或0.08%，至3,940.13点。

苹果盘后公布业绩后，股价急挫5%。

近期出炉的一系列数据反映出经济成长可能正在失去动能。周一公布的数据显示，美国9月制造业产出基本持平，成屋待完成销售录得近三年半最大单月跌幅。

下跌股方面，道指成份股默克(MRK.N)劲挫2.6%，报45.35美元，是对道指拖累最大的个股之一，之前该公司报告Januvia糖尿病药物的销售下降，引发市场担忧该公司销售额最大产品的成长前景。

美国生物科技公司Biogen Idec(BIIB.O)公布第三季获利增长，并上调全年获利和营收预估，该股股价攀升0.9%，报254.43美元。

根据汤森路透周一上午公布的数据，标普500指数成份股第三季获利预计将仅较上年同期增长3.4%。

在已公布业绩的249家标普500指数成份股企业中，69.1%的获利超过分析师预期，高于自1994年以来的均值64%，以及过去四季度均值66%。

不过，企业营收不够亮丽，预计第三季标普500指数成份股企业营收同比增长2.2%。只有53.9%的企业营收超过预期，不及2002年以来的均值61%，但高于过去四季度均值49%。

Mosaic Co (MOS.N)同意以12亿美元现金购买CF Industries HoldingsInc(CF.N)的磷矿开采和制造业务。CF股价急升4.2%，报218.36美元。Mosaic上扬1.6%，报46.67美元。(完)

(编译 母红; 审校)

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