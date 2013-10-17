美股标普500指数刷新纪录高位 受美国达成财政协议提振

* IBM因营收疲弱下滑，令道指损失76点

* 高盛下挫2.4%，因交易营收减少

* Verizon因季度业绩带动上涨，科技股走强

* 道指微跌0.01%，标普500指数收高0.67%，Nasdaq指数升0.62%

路透纽约10月17日 - 美国股市标普500指数周四刷新纪录最高收位，因美国为避免违约在最后一刻达成债务协议后，投资人对股市重拾信心，不过IBM(IBM.N)和高盛(GS.N)业绩疲弱令道指微幅收低。

标普500指数创下1732.92点历史新高，突破9月19日所创的上次高位。纽约证交所约八成股票上涨，标普各板块中仅科技股下滑，因IBM领跌。

IBM触及两年低点，昨日该公司公布的营收逊于预期，令道琼工业指数损失76点。IBM也是标普500指数跌幅最大的成份股，重挫6.4%，报174.78美元。

周三美国国会在最后一刻达成协议，结束部分美国政府部门关闭的局面，并将美国从债务违约悬崖边拉回。美国一旦发生历史性债务违约，可能会引发金融海啸。

政治角力令一些投资人相信美国联邦储备委员会(FED/美联储)将别无选择，必须再维持刺激措施多几个月。这会令股市在今年余下时间继续上涨。

“财政问题长期得不到解决引发的恐慌造成的局面令美联储在相当一段时间内无法缩减购债。”Wedbush Equity Management董事总经理Stephen Massocca表示。

“这就是上周为什么出现买盘以及未来几日将持续有买盘的原因。”

CBOE波动性指数.VIX跌至13.43，为政府开始关门前9月20日来最低。

投资人担心政府持续关门会拖累经济成长和企业前景。路透调查显示，由于财政政策争执造成影响，分析师对经济前景的乐观程度降低。

道琼工业指数.DJI收跌2.18点，或0.01%，至15,371.65点；标准普尔500指数.SPX收升11.61点，或0.67%，至1,733.15点；Nasdaq指数.IXIC收高23.72点，或0.62%，至3,863.15点。

成交相对清淡，总成交量为53亿股。

按资产计算美国第五大银行高盛跌2.4%，报158.32美元，此前该行公布第三季营收下挫20%，受抵押贷款疲弱和债券交易业绩不佳影响。

在已公布业绩的标普500指数成份股中，54.4%的营收超过预期，低于61%的2002年来均值，但高于过去四季49%的均值。

EBay Inc (EBAY.O)大跌3.9%，报51.38美元，对Nasdaq 100指数.NDX拖累最大，昨日该公司对假日季的财测令人失望，称因政府关门，美国经济已经部分恶化。

上涨个股中，美国最大的移动电话运营商Verizon Communications Inc (VZ.N)升3.5%，报48.90美元，该公司公布第三季盈利和营收均胜预期。(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)

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