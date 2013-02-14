美股升至五年高位后稍作喘息 投资人仍谨慎

路透纽约2月13日 - 美国股市周三收盘基本持稳,成交清淡,在标普500指数盘中一度触及2007年11月以来最高后,投资者仍态度谨慎.

有线电视公司Comcast Corp (CMCSA.O)表示将以167亿美元向通用电气(GE.N)收购尚未持有的NBCUniversal的股份,通用电气领涨.

Comcast股价触及1999年来最高,收盘涨3%,报40.13美元,通用电气大涨3.6%,报23.39美元.

今年迄今,标普500指数升6.6%,部分因企业业绩强于预期,及经济前景改善.道琼工业指数离2007年10月触及的历史高位仅低约1%.

近几日标普500指数在约1,520点附近徘徊,成交淡静,该指数较纪录高位还有约3%.

道琼工业指数.DJI收跌35.79点,或0.26%,至13,982.91点;标准普尔500指数.SPX小涨0.90点,或0.06%,至1,520.33点.Nasdaq指数.IXIC升10.38点,或0.33%,至3,196.88点.

根据最新的汤森路透数据,已经公布业绩的364家标普500成份股企业中,有70.3%超出分析师预估,高于1994年至今的均值62%和过去四个季度的均值65%.

纽约证交所、NYSE MKT和Nasdaq市场总成交量为约59亿股,低于去年2月日成交均值69.4亿股

纽约证交所上涨和下跌股比约为7:5,Nasdaq市场则超过6:5.(完)

(编译 李军; 审校 母红)

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