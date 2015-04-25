美股三大科技股强势刺激 标普500指数和Nasdaq指数收在纪录高位

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透4月24日 - 美股标普500指数和Nasdaq指数周五收在纪录高位，科技巨擘谷歌、亚马逊和微软业绩强劲，带动美股上涨。
Nasdaq指数.IXIC上扬36.02点，或0.71%，至5,092.09点，连续第二日创下纪录收盘高位，标准普尔500指数.SPX上涨4.76点，或0.23%，至2,117.69点，略高于3月2日所创的上次收盘高位2,117.39点。
亚马逊(AMZN.O)激升14.13%，至历史高位，此前该公司公布的营收胜预期。
谷歌(GOOGL.O)升2.9%，此前谷歌公布季度业绩上升。微软(MSFT.O)猛涨10.45%，该公司业绩超过市场预期。
标普盘中触及2,120.92点高位，Nasdaq指数稍早触及5,100.371点，为2000年3月互联网泡沫高峰时期创下5,132.52点以来最高。
“Nasdaq指数目前所书写的篇章进一步显示，尽管仍以科技股为重，但该市场相比过去成熟了很多，”Four Wood Capital Partners执行长Steven Baffico表示，“Nasdaq指数成份股企业反映出这一点，比如思科和微软。”
Nasdaq指数周五的涨势主要是靠微软、亚马逊、谷歌和星巴克。
道琼工业指数.DJI收高21.45点，或0.12%，至18,080.14点。
本周，道指上涨1.4%，标普500指数上扬1.8%，Nasdaq指数劲涨3.3%。
尽管股市处于纪录高位，但根据汤森路透数据，3月该季标普500指数成份股企业盈利预计下滑1.3%，营收降低3.5%，因美元损及美国跨国企业获利，油价大跌殃及能源企业。
施乐(Xerox)(XRX.N)劲跌8.75%，此前该公司因美元强劲下调今年盈利预估。
时代华纳有线TWC.N跳升4.37%，因消息称Charter Communications Inc(CHTR.O)的代表正接洽该公司，就可能的合并开始磋商。Comcast之前放弃了450亿美元同时代华纳有线合并的提议。
苹果(AAPL.O)下周一盘后公布业绩，可能成为影响市场的主要因素。下周投资人还将关注多家能源巨擘公布的业绩，包括艾克森美孚(XOM.N)和雪佛龙(CVX.N)。
下周三，美联储将在为期两日的货币政策会议后发布声明，市场可能将从中获得升息时机的新线索。
纽约证交所涨跌股票家数分别为1,532和1,426股，比率为1.07:1。Nasdaq市场，跌涨股分别为1,456和1,246股，比率为1.17:1。
有17只标普500指数成份股触及52周新高，一只触及新低。有88只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，19只触及新低。
根据BATS Global Markets提供的数据，美国各证交所共成交约62亿股，同本月迄今日成交均值相若。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
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