美国股市跳升 因对希腊能达成协议感到乐观且金融股走强

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透纽约6月10日 - 美国股市周三跳涨，因投资者对希腊和债权人离达成协议更近一步感到乐观，且科技股和金融股走强。
标普500指数10大类股全线上扬，科技股.SPLRCT以1.6%升幅领涨。
标普金融股指数.SPSY受升息前景带动攀升1.4%，超过去年收盘水准。
欧元集团主席迪塞尔布洛姆称希腊同债权人仍有可能在6月18日欧元区财长会议前达成协议避免违约，只有几个问题需要解决，但希腊回应的建议还不能令人满意。
彭博稍早报导称德国政府可能放松要求，只要希腊明确承诺至少实施一项所要求的改革措施就能释出金援。但之后德国政府发言人回应称，德国将仅接受希腊同国际债权人达成的改革换现金协议。
“投资人认为他们要么进一步推迟解决问题，要么达成某种都能接受的协议，这对市场温和利多。这避免了短期不利因素的出现。”PlatinumPartners总裁Uri Landesman称。
Netflix (NFLX.O)大涨3.7%，报671.10美元，触及盘中纪录高位692.79美元，昨日股东批准大规模增发，这是向可能分拆股票迈出的第一步。
道琼工业指数.DJI收高236.36点，或1.33%，至18,000.40点；标准普尔500指数.SPX收涨25.05点，或1.2%，至2,105.20点；Nasdaq指数.IXIC上升62.824点，或1.25%，至5,076.689点。
因投资人预计美联储将提前，而不是推迟升息，美股一直承压。美联储表示只有在数据显示美国经济复苏后才会升息。
美国专业保险公司HCC Insurance Holdings HCC.N暴涨36.4%，报77.35美元，此前日本东京海上控股(8766.T)同意斥资75亿美元收购HCC，这将是今年日本企业规模最大的收购行动。
根据BATS Global Markets提供的数据，美国各证交所共计成交约65亿股，高于6月迄今日成交均值60亿股。
纽约证交所上涨股与下跌股分别为2,207和849家，比率为2.60:1；Nasdaq市场上涨股与下跌股分别为2,032和731家，比率为2.78:1。
有35只标普500指数成份股触及52周新高，四只触及新低；有167只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，34只触及新低。(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
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路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。