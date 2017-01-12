美股震荡收高 特朗普言论打压健保类股结束六连涨

路透纽约1月11日 - 美国股市周三收涨，盘中交投震荡，能源股和科技股上涨，抵销健保股下跌。美国候任总统特朗普批评制药公司药品定价过高。

纳斯达克指数再创纪录收盘高位，特朗普举行当选后首个正式记者会后，盘中下跌最多0.5%。

标普医疗保健类股指数.SPXHC收低1%，跌幅最多达1.9%。纳斯达克生物科技类股指数.NBI急跌2.96%。这两个指数均终止六日连涨。

“当那么显赫的人物发表那样负面的言论，大家就不想在这个行业投资了。投资者认为不应在该行业投资，遂撤走资金，”Loncar Cancer Immunotherapy ETF(CNCR.O)的经理Brad Loncar表示。

不过，随后这个板块的跌势逐渐缓和，因基金经理指出，特朗普在其医保计划上没有提供新的具体细节，Manulife Asset Management投资组合经理Michael Scanlon说。

Scanlon表示，美国企业第四季业绩期将在周五开锣，1月20日是特朗普总统就职典礼，都是投资者需要保持谨慎的理由。

“全球的投资组合经理有充足理由采取观望态度，”Scanlon说。“面对这两个因素，市场不会有很大变动，直至周五企业季报公布时可能出现一些火花。”

道琼工业指数.DJI升98.75点，或0.5%，至19,954.28点；标准普尔500指数.SPX涨6.42点，或0.28%，至2,275.32点；纳斯达克指数.IXIC上扬11.83点，或0.21%，至5,563.65点。

标普11大类股中有八大类股收高。能源股.SPNY升1.2%，因原油价格CLc1 LCOc1上涨。标普科技类股.SPLRCT收高0.7%，主要受微软(MSFT.O)、Facebook(FB.O)和苹果(AAPL.O)的提振。

给标普医疗保健类股带来最大拖累的是百时美施贵宝(必治妥施贵宝，Bristol-Myers Squibb)(BMY.N)，该股急挫5.3%。有消息称，美国制药大厂默克(MRK.N)在免疫疗法与其它药物相结合治疗肺癌方面超过了同业。给医疗保健类股带来较大拖累的还有强生(JNJ.N)和艾伯维(AbbVie)(ABBV.N)，前者下跌1.2%，后者急挫3.6%。

纽约证交所涨跌股家数比例为2.20:1；纳斯达克市场为1.22:1。

标普500指数成份股有20只触及52周新高，两只成份股触及新低；有99只纳斯达克指数成份股触及52周新高，18只触及新低。

美国各证交所共计约72亿股成交，过去20日的平均日成交量为65.7亿股。(完)