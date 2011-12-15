美股大幅续跌 因全球风险攀升

美股大幅续跌,受累全球风险攀升

* 欧元兑美元跌至11个月低位

* 能源类股跟随原油期货暴跌

* First Solar大跌,此前下调预估

* 道指下跌1.1%、标普500跌1.1%、Nasdaq下跌1.6%

路透纽约12月14日电---美国股市周三连续第三日收跌,触及两周最低水平,因弥漫市场的避险情绪导致商品价格重挫,令欧元兑美元跌至11个月最低,并将意大利借贷成本推升至欧元面市以来高位.

投资者对欧洲央行没有更多购入问题欧洲国家债券感到失望,上周欧盟峰会上各国领导人同意增强欧元区财政联盟後,扩大购债被广泛视作下个必不可少的举措.

随着欧洲滑向衰退,而欧债危机没有缓和迹象,世界经济前景日益黯淡.本周以来标普500指数已跌逾3%.

油价挫低5%打压能源类股,标普能源类股指数.GSPE跌近3%,雪佛龙(CVX.N)跌3%,在道指中跌幅仅次于卡特彼勒(CAT.N).对全球经济敏感的卡特彼勒大跌4.4%至87美元.

"人们日益认识到全球经济处於危险之中,"Robert W. Baird的首席投资策略师Bruce Bittles称."到处的经济活动都在冷却.现在,美国似乎在真空中运转,但这不会长久."

标普500指数.SPX跌破50日移动均线,这使得一些分析师预期进一步走弱.

成交量温和,78亿股换手,低於200日移动均线约5%,进一步显示交易商及投资者在目前市况中面临的困境.

"这可能有多种原因,"新泽西Themis Trading的联席经理Joe Saluzzi称."缺乏信心,人们厌倦了这些波动."

股市涨跌股之比为1比3.

道琼工业指数.DJI收跌131.46点,或1.10%,至11,823.48点;标准普尔500指数.SPX收挫13.91点,或1.13%,至1,211.82点.Nasdaq指数.IXIC跌39.96点,或1.55%,至2,539.31点.

铜价跌至将近三周低点,铝价触及17个月最低水平,锡价则触及三个月低位.标普原料类股指数.GSPM下跌逾1%.矿商Cliffs Natural Resources(CLF.N)股价挫低2.6%至63.58美元.

意大利五年期公债标售结束後,举债成本升至欧元面世以来新高.欧元兑美元则跌至11个月低位.

意大利五年期公债收益率(殖利率)达6.47%,标售结果出炉前没多久,德国标售40亿欧元(52亿美元)两年期公债平均收益率仅为0.29%,显示出投资人偏好避险更胜於回报.

美股本周一直承受压力,因市场担心上周欧盟峰会的协议不足以解决两年之久的债务危机.

"现在主要的问题是欧盟完全没能达成任何解决方法.他们又重新回到了起点,"SICA Wealth Management总裁兼投资长Jeffrey Sica说.

"借贷成本势将升高,而这也势必会继续让我们感到压力.那场峰会并没有给我们任何方向,,我们很快将为此付出代价."

金价跌至10月初以来最低水平,因欧元疲弱加上年底美元融资短缺引发投资人更加用力卖出黄金.大宗商品相关股票更是因为美元走强而承受压力.

衡量全球16大黄金生产商表现的Arca Gold Bugs指数.HUI下跌3%.加拿大生产商Yamana Gold(AUY.N)跌幅居前,重挫5.8%至13.98美元.

美国原油1月期货下跌5.19美元,或5.18%,结算价报每桶94.95美元.

雪佛龙(Chevron)(CVX.N)收跌3.09美元至100.53美元.巴西里约热内卢的联邦检察官周三提起告诉,指控雪佛龙和钻井塔包商Transocean上月在巴西海岸造成石油外泄,并寻求200亿元里亚尔(106亿美元)的赔偿金.

投资人对美联储周二会後未提及可能的新刺激举措也甚感失望.

虽然路透调查多数分析师预估短期内美联储不会有更多振兴经济的动作,但另外一项调查则显示大多数初级交易商认为美联储其实正在施行某种形式的刺激举措.

科技股遭受大举卖压.最近数日内已有许多科技业公司调降财测,这是又一个受到经济放缓拖累的迹象.太阳能系统制造商First Solar (FSLR.O)股价大跌21.4%至33.45美元,此前该公司调降今年营收及获利预估,并称明年获利将低於华尔街分析师预估.

除了First Solar,包括英特尔(Intel)(INTC.O)、杜邦(DD.N)、德州仪器TXN.N近日也已纷纷调降财测.

住宅建筑商指数.DJUSHB下跌3.3%.此前全美不动产协会(NAR)称,由於重复计算的因素,此前公布的成屋销售数据将向下修正.(完)

--编译 石冠兰/李婷仪;审校 张荻/侯向明

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