美国股市收高 录得第三周连涨

* Priceline扶助推高标普500指数

* 能源股走低，因油价回落

* 道指上扬0.2%，标普500指数收涨0.4%，Nasdaq指数攀升0.8%

路透纽约5月10日 - 美国股市周五小幅收涨，道指和标普500指数再创纪录收盘高位。美股本周录得第三周连涨，谷歌等科技股上行抵销了能源股跌势带来的拖累。

Nasdaq指数领涨，受助于谷歌(GOOG.O)上扬1%，该股也带领标普500指数攀升。

三大指数盘中多数时间持平，但尾盘勉力上行。周四，标普500指数打破连续五日触及纪录收盘高位的趋势。

美国联邦储备委员会(FED/美联储)的宽松货币政策立场和令人鼓舞的企业业绩近期推动股市上扬，但分析师称，如没有进一步的正面信号，涨势动能可能消退。

“我认为，短期内保持目前的高位有困难，”Calvert Investment Management的股市部首席投资长Natalie Trunow表示，该公司管理着约130亿美元的资产。

“保持股市上行动能的正面因素不多，”她说，联邦政府的减支行动可能在短期拖累经济。

油价走低，因美元兑日圆触及四年半高位，美元指数.DXY有望录得10个月来最大单日涨幅。美元走强使以美元计价的黄金和原油等商品价格对海外投资者而言更加昂贵，令能源和基本材料股承压。

道琼工业指数.DJI收高35.87点，或0.24%，至15,118.49点；标准普尔500指数.SPX收高7.03点，或0.43%，至1,633.70点.Nasdaq指数.IXIC攀升27.41点，或0.8%，至3,436.58点。

标普500指数年内迄今累计上扬14.6%。本周，道指攀升1%，标普500指数收涨1.2%，Nasdaq指数收高1.7%。

艾克森美孚(XOM.N)回落1%，报90.14美元，拖累道指走低。标普能源股指数.SPNY跌0.5%，因布兰特和美国原油期价走低。

Priceline(PCLN.O)跳升3.9%，报765.41美元，该公司周四报告的首季获利超预期。

这是本周公布获利超预期的公司之一，这些良好的业报在首季业绩期即将结束之际，扶助股市表现。

电动汽车生产商Tesla Motors (TSLA.O)大涨10.6%，报76.76美元，在周四飙升24.4%之后延续涨势，使其成为百分比涨幅最大的Nasdaq指数成份股之一。

Tesla是一批被投资者大规模做空的股票之一。近期公布的乐观业绩引发一轮空头回补。

纽约证交所、NYSE MKT和Nasdaq市场成交量约为57亿股，今年迄今日成交均值为约64亿股。

在近期股市上行的过程中，成交一直较为疲弱，除周四市场回落外，其余四天的成交量均低于均值。

纽约证交所上涨股和下跌股比约为9:5，Nasdaq市场则为约2:1。(完)

(编译 母红; 审校 李军)

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