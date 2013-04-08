美国股市收高 美铝盘后先升后回落

* 企业盈利料增加，但要超过预期可能有困难

* 美铝盘后公布业绩，股价先升后回落

* 必需消费品类股领涨

* 道指升0.3%，标普500指数和Nasdaq指数收高0.6%

路透纽约4月8日 - 美国股市周一在震荡交投中收高，因投资人等待企业财报季开锣，预料季报将显示企业盈利温和增长，尽管担忧宏观经济状况。

美股盘中多数时间在平盘上下游走，在最后一个小时攀升，终场接近日高。但成交清淡，道指的升势受到强生(JNJ.N)股价受压牵制。

根据汤森路透数据，标普500指数成份股企业首季盈利预计同比仅增加1.6%，低于1月时预估的4.3%。

期望值降低是因近期公布的经济数据显示复苏可能没有原先预想的那样强劲。企业业绩疲弱可能给予投资人出货的进一步理由，会将道指和标普500指数从近期触及的历史高位进一步拉回。

“我们在等待企业业绩能给市场提供在目前水准的支撑依据，”PNC Wealth Management投资长Jim Dunigan表示，“盈利将有成长，但超过预期可能有困难，这会给市场喘息的理由。”

今日收盘后，美国铝业(AA.N)公布了业绩，为财报季拉开帷幕。公布业绩后，该股走势反复，先升1.3%，之后迅即回落1.2%。

许多重量级的企业要等到下周才会开始公布业绩。标普原材料股指数.SPSMCM收高0.4%。

今日交投最为活跃的个股中，超微半导体AMD.N猛涨13%，报2.59美元，为标普500指数成份股中百分比涨幅最大个股。Monster Beverage (MNST.O)大涨4.7%，报52.01美元，扶助提振标普必需消费品类股指数.SPLRCS升1.1%。

下跌个股中，强生跌1.1%，报81.11美元，此前摩根大通将该股投资评级由“加码”下调至“中性”。

道琼工业指数.DJI收高48.23点，或0.33%，至14,613.48点；标准普尔500指数.SPX上升9.79点，或0.63%，至1,563.07点；Nasdaq指数.IXIC收升18.39点，或0.57%，至3,222.25点。

今年股市大涨，主要股指创下纪录新高，部分受美联储刺激计划扶助。标普500指数今年迄今升9.6%，道指升11.5%。

尽管如此，上周主要股指录得今年最大单周跌幅，因就业报告疲弱刺激对经济成长的担忧。

今日纽约证交所、NYSE MKT和Nasdaq市场成交量约为50.2亿股，今年迄今日成交均值为约64.8亿股。

纽约证交所有三分之二的股票上涨，Nasdaq市场上涨股占约六成。

全球宽松货币政策预计将令股市保持吸引力。近期投资人利用市场回落作为买入的良机。

在上周宣布在不到两年的时间内向经济挹注约1.4万亿美元后，日本央行周一开始购债。

周一稍晚，美联储主席伯南克将发表讲话。投资人一直在关注美联储将维持购买资产计划多久的线索。

通用电气(GE.N)宣布将以约29.8亿美元收购油田泵生产商Lufkin Industries Inc LUFK.O，后者暴涨37.6%，报87.96美元，通用电气升0.8%，报23.12美元。(完)

(编译 李军; 审校 母红)

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