美股续升 银行与商品股提振标普指数升至五年收盘新高

* 绩优股中,Travelers在发布业绩后上涨,强生下滑

* RIM股价因公司可能达成战略联盟而攀升

* 谷歌与IBM股价在盘后上升

* 道指涨0.5%,标准普尔500指数升0.4%,Nasdaq指数上扬0.3%

路透纽约1月22日 - 美国股市周二收升,银行与商品类股引领标准普尔500指数升至五年收盘新高,市场寄望全球经济继续复原.

道琼工业指数亦收在五年高点,受助于保险商Travelers发布业绩后的涨势.

此外有迹象显示,美国众议院共和党领袖希望在周三通过将美国举债上限延长近四个月,这也利好股市.白宫对此表示欢迎,称这可以消除对美国债务违约的担忧.

然而,投资者在财报季渐入高潮,且标普500指数已连涨五日之际保持谨慎.

Harbor Advisory投资总监Jack de Gan表示,美国和中国经济数据好转,以及欧洲形势愈加稳定,正促使买家敲入经济成长题材类股.

"任何(利空)消息都可能令大盘暂时转跌."他说,意指近期的连续上涨.

Freeport-McMoRan Copper & Gold (FCX.N)引领材料类股涨势,此前该公司公布产量提高帮助第四季获利增长16%.该公司股价大涨4.6%至35.19美元.

道琼工业指数.DJI上升62.51点或0.46%,收报13,712.21.标准普尔500指数.SPX升6.58点或0.44%,至1,492.56.Nasdaq综合股价指数.IXIC涨8.47点或0.27%,报3,143.18.

欧洲债券市场呈现出投资者对全球经济增长的信心改善的迹象.葡萄牙指标10年期公债收益率(殖利率)自2010年底以来首次跌破6%,因有消息称,该国本周将自2011年接受救助以来首度在债市融资.

科技类股表现落后,因市场担心苹果(AAPL.O)继续高速成长的能力,而且英特尔(INTC.O)发布疲弱的财测,均打压了对行业前景的乐观看法.标普科技类股指数.SPLRCT微涨0.16%,相较之下能源类股.SPNY、金融类股.SPSY和基础材料类股.SPLRCM上升0.9%.

盘后交易中,谷歌(GOOG.O)劲扬4.5%至734美元上方,之前该公司公布第四季营收跳增.IBM(IBM.N)亦大涨逾3%,在200美元上方交投,之前公布获利与营收双双超越预估.

在常规交易时段,绩优股Travelers(TRV.N)、杜邦(DD.N)和Verizon Communications (VZ.N)发布业绩后均攀升.

Travelers上涨2.2%至77.95美元的收盘高点.杜邦升1.8%至47.82美元.Verizo上扬0.9%至42.94美元.

截至周二上午的汤森路透数据显示,在已经公布业绩的74家标普500成分股中,62.2%的公司业绩优于预期,基本持平于1994年以来的平均值62%,不过低于过去四个季度的平均值65%.

数据显示,整体而言,标普500企业第四季获利料增长2.6%.这一估值高于本财报季开始时预期的1.9%,但远低于10月1日预估的9.9%升幅.

在美国上市的加拿大企业Research in Motion(RIM)RIMM.ORIM.TO飙升13%至17.90美元,之前一天该公司执行长称,在发布安装新的黑莓10操作系统的手机后,可能考虑与其他公司达成战略联盟.

在纽约证交所、Nasdaq和NYSE MKT约有62亿股成交,低于去年日均值64.5亿股.

纽约证交所上涨股与下跌股之比约为7:3,Nasdaq约为5:3.(完)

(编译 徐文焰; 审校 于春红)

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