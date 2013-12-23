美股道指及标普收在纪录高位

* 苹果上扬，此前与中国移动达成iPhone销售协议

* Facebook在成为标普500指数成分股首日收于纪录高点

* 12月消费者信心上升，但低于预估

* 道指升0.5%，标普500指数和Nasdaq指数分别涨0.5%和1.1%

路透纽约12月23日 -美国股市周一攀升，道琼工业指数和标普500指数均升至历史高点，因苹果公司与中国移动达成销售协议，提振了科技类股。

苹果(AAPL.O)大涨3.8%至570.09美元，创三个月以来最大单日百分点涨幅。此前该公司周日称，已经与中国移动(0941.HK)(CHL.N)签订期待已久的协议，通过后者销售iPhone。中国移动是全球最大的移动手机网络。此交易将给苹果增加数以十亿计美元的营收。

苹果上涨助推标普科技股指数.SPLRCT上升1.5%，在标普10个主要板块中领涨。苹果的巨大市值提振了标普500指数和Nasdaq指数。中国移动的美国存托凭证上扬1.6%至52.47美元。

“这个消息推动股价大涨，这不是坏消息。但我认为大家已经意识到了这点，”Wedbush EquityManagement执行董事Stephen Massocca表示。

交易量较清淡。根据BATS GlobalMarkets数据，美国交易所成交46.8亿股，远低于本月迄今的均值64.9亿股。

本周成交料淡静，许多市场人士已经离场去过圣诞节假期。股市周二将提早休市，周三全天将休市。成交淡静可能夸大市场波动。

“之前有交易员给我打电话说，‘你有什么交易消息吗？我这边什么消息都没有’，大家都在寻找题材。这就是圣诞节假期的惯有情况，”U.S. Global Investors Inc交易员主管Michael Matousek表示。

道琼工业指数.DJI收涨73.47点，或0.45%，至16,294.61点的纪录高位；标准普尔500指数.SPX收高9.67点，或0.53%，至1,827.99点，也创纪录高点。Nasdaq指数.IXIC上扬44.163点，或1.08%，至4,148.903点。

道琼工业指数还触及盘中纪录高点16,318.11点，标普500指数盘中亦创纪录高位1,829.75点。

脸谱(FB.O)跳涨4.8%，收在纪录高位57.77，提振Nasdaq和标普500指数，这是脸谱成为标普500指数成分股后的首个交易日。该股周一盘中还触及纪录高点58.32美元。

道琼和标普500指数均收在纪录高位，延续上周的强劲涨势。上周这两大股指均创数月来最大单周涨幅。

经济数据强劲以及美联储决定下月开始缩减刺激计划助涨股市。美联储还表示，其指标利率维持在低位的时间将超过此前承诺。

“美联储的决定无疑是利好因素，这正是市场希望听到的。但现在的市场必须等待新事件，”Massocca表示。

标普500指数今年飙升28.2%，主要受益于美联储的刺激举措，该股指有望创1997年以来最大年度涨幅。

最新经济数据显示，临近年末，消费者信心触及五个月高点，支出也创夏季来最佳月度表现，再度显现经济活力持续的迹象，增加了2014年经济会有强劲表现的希望。

在圣诞节前的最后几个购物日，零售类股将继续吸引注意力。据分析机构RetailNext，在圣诞节前的最后一个周末，尽管商家折扣力度加大，但美国消费者仍减少支出，表明今年的购物季零售业的日子可能不好过。

Target Corp(TGT.N)在大量数据被盗后可能处境尤其艰难。华尔街日报报导称，该零售商上周末客流量大幅下降。Target股价跌1%至61.88美元。

纽约证交所上涨股和下跌股分别为2,165和883家，Nasdaq市场上涨和下跌股则分别为1,902和722家。(完)

(编译 朱晓军/李爽 审校 张荻)

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