亮丽数据及并购带动美股收高

* 美联储开会在即，投资人希望厘清刺激政策方向

* 艾克森美孚股价上涨，此前高盛调高评等

* Avago将以66亿美元收购LSI；美国国际集团(AIG)将以54亿美元出售事业

* 道琼工业指数上涨0.82%，标准普尔500指数涨0.63%，Nasdaq指数涨0.71%

路透纽约12月16日 -美国股市周一上涨，扭转上周周线创8月以来最差表现，因美国及欧洲经济数据皆报喜，提振市场人气，而本周稍晚将迎来美国联邦储备委员会会(FED/美联储)至为关键的政策决议。

投资人一直试图研判美联储何时开始缩减有利于市场的每月购债850亿美元政策，部分人士预期美联储将在3月宣布缩减购债。

近期经济数据更为强劲，包括周一公布数据显示美国11月制造业产出连续第四个月扩张，再加上上月就业报告表现不俗，导致部份人士相信美联储最快本周就会缩减购债。

美联储已经表示，当特定经济指标达到其成长目标值，就开始放慢购债步伐。

全球制造业及企业活动于12月扩张，而欧元区的企业信心也来到一年高点，主要拜新订单激增之赐，不过中国制造业增速则见放缓。

伊利诺州OakBrook Investments联席投资长PeterJankovskis表示，“有诸多迹象显示其他地区的成长力道正在赶上美国，全球复苏势头处于相对稳固状态，而美联储决议开始缩减购债长期而言是利多。”

“市场正在等待美联储决定要怎么做，”他说道。“最重要的是经济持续展现强势迹象，最终市场就会对缩减购债做出正面回应。”

道琼工业指数.DJI收高129.21点，或0.82%，至15,884.57点；标准普尔500指数.SPX上涨11.22点，或0.63%，至1,786.54点.Nasdaq指数.IXIC涨28.542点，或0.71%，至4,029.518点。

LSI Corp LSI.O涨幅居标准普尔500指数成分股之冠，此前Avago Technologies(AVGO.O)同意以66亿美元收购LSI，带动LSI股价飙涨38.6%至10.96美元，Avago则是大涨9.7%至50.10美元。

其他交易方面的消息，美国国际集团(AIG.N)上涨1.1%至50.28美元，此前该公司称将会出售飞机租赁事业给AerCapHoldings NV (AER.N)，交易总值约为54亿美元。AerCap股价狂涨33.1%至33.17美元。

艾克森美孚(ExxonMobil)(XOM.N)推动标准普尔500指数上涨，此前高盛将该公司评等由“中性”调高至“买进”，称其产出成长及资本密集度而言都已经接近转折点。艾克森美孚股价涨2%至97.22美元。

IBM(IBM.N)上扬2.9%至177.85美元，百分比涨幅及涨点在道琼工业指数成分股中名列前矛。

康宝莱(贺宝芙/Herbalife)(HLF.N)股价跳涨9.4%至74.83美元，此前该公司宣布财务重新审计后并没有实质变化。

波音(BA.N)盘后股价上涨1.7%，此前该公司称已经通过100亿美元股票回购计画，并将股息调高50%至每股0.73美元。

纽约证交所涨跌股之比为2:1，Nasdaq市场约为15:7。

根据BATS GlobalMarkets提供的数据，美国各大证交所成交量共计约60亿股，略低于本月迄今日成交均值61亿股。(完)

(编译 张明钧; 审校 王兴亚)

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