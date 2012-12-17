美股全线收高 金融股领涨

* 奥巴马和贝纳会晤,有进展迹象

* Clearwire同意出售部分业务给Sprint,股价下滑

* 标普500指数10大类股全线上扬,苹果小涨

* 标普500指数升1.2%,道琼工业指数升0.8%,Nasdaq指数上扬1.3%

路透纽约12月17日 - 美国股市周一攀升,标普500指数录得11月23日以来最大单日涨幅,因对财政悬崖磋商正在向前推进,可能在数日内达成协议的希望升温.

在经历了数周僵局后,美国总统奥巴马和众议院议长贝纳周一在白宫会晤,市场对华盛顿将能够避免危及经济的大幅增税和削减支出希望增加.

标普500指数10大类股全线上涨,金融股和其他景气类股领涨.标普金融股指数.GSPF上扬2.1%,标普非必需消费品类股指数.GSPD大涨1.8%.

投资人担心如果实施增税和削减支出,美国经济可能重陷衰退.

贝纳提议延长针对年收入不到100万美元的所有美国人减税,这更接近奥巴马的立场,但仍还有很大距离.

"目前盖过一切的是财政悬崖谈判.看来正取得一些进展.我认为讨论正回到根源."Alan B. Lancz & Associates Inc总裁Alan Lancz表示,"市场目前押注本周末前将会有协议达成."

道琼工业指数.DJI上扬100.38点,或0.76%,至13,235.39点;标准普尔500指数.SPX收高16.78点,或1.19%,至1,430.36点.Nasdaq指数.IXIC攀升39.27点,或1.32%,至3,010.60点.

今日成交低于均值.标普500指数结束两日连跌,录得11月23日来最大单日百分比升幅.市场成交量约62亿股,今年以来日均成交量为64亿股.

金融股中,美国银行(BAC.N)大涨4%,报11美元,美国国际集团(AIG.N)升3%,报34.95美元,该公司计划出售高达65亿美元友邦保险股份.

建筑类股也上涨,建筑类股指数.DJUSHB大涨4.5%.

Clearwire Corp CLWR.O同意出售部分业务给Sprint Nextel Corp (S.N),在几天前小股东批评之前的收购价格过低后,Sprint略有上调收购价至22亿美元,Clearwire暴跌13.6%,报2.91美元,Sprint升0.2%,报5.56美元.

苹果(AAPL.O)在近期大跌后反弹1.8%,报518.83美元,尽管有两家券商下调该股目标价.

苹果表示,在上周五在中国推出iPhone 5后的三天内售出超过200万部,但该数据没有消除竞争加剧的担忧.苹果股价在过去三个月大跌超过25%.

企业软件生产商Compuware Corp CPWR.O暴涨12.9%,报10.76美元,此前对冲基金Elliott Management提出以23亿美元收购该公司,S&P Capital IQ上调该股目标价,并将评级由"强力卖出"上调至"持有".(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)

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