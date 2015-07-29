美国股市收高 因美联储政策声明使投资者安心

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透7月29日 - 美国股市周三上涨，此前美国联邦储委员会(美联储/FED)宣布维持利率不变，且表示经济和就业市场持续增强。
美联储对美国经济和通胀的评估，并未大幅改变市场对美国将在9月或可能在12月升息的广泛预期。
市场原本预计美联储不会在本周会议上采取行动。美国利率近十年来保持在近零水平，美联储曾表示，如果经济持续复苏，将会升息。
“美联储政策声明试图只更新对经济状况的评估，声明称美国经济温和改善。”加拿大丰业银行驻纽约的美国利率策略部门主管GuyHaselmann说，“他们尽力避免对本已战战兢兢的市场带来额外波动。”
道琼工业指数.DJI收高121.12点，或0.69%，至17,751.39点；标准普尔500指数.SPX上涨15.32点，或0.73%，至2,108.57点；Nasdaq指数.IXIC收升22.53点，或0.44%，至5,111.73点。
标准普尔500指数的10大类股全部上涨，能源指数.SPNY上扬1.28%，领升大盘。
标普500指数过去两天反弹约2%，之前一周深跌近3%，部份因为中国股市暴跌。
逾半的美国企业已公布了业绩，汤森路透数据显示，目前分析师预计标普500指数成份股企业总体盈利将上升0.8%，营收下降3.9%。
尽管预计企业在当前季度盈利增长，但估值仍令人堪忧。StarMine提供的数据显示，标普500指数市盈率为16.9倍，高于14.7倍的10年中值。
Facebook (FB.O)和Whole Foods Market(WFM.O)在盘后交易中分别急跌4%和11%，此前两家公司公布的季度业绩不及投资者预期。
推特(TWTR.N)在常规交易时段暴跌14.5%，至31.24美元的一年低位，此前推特称其月度平均用户数目增速降至2013年上市以来最慢。
General Dynamics (GD.N)公布业绩后，股价劲涨3.93%，带动航空航天板块全面攀升，包括Northrop Grumman (NOC.N)、Spirit Aerosystems (SPR.N)、Lockheed Martin (LMT.N)和Transdigm Group (TDG.N)在内的大型航空航天股上涨。
Cytec CYT.N猛涨27.06%，此前比利时化工集团Solvay同意以55亿美元收购Cytec。
根据BATS提供的交易所数据，美国各股票交易平台总计成交约72股，高于本月迄今日成交均值67亿股。
纽约证交所上涨股与下跌股的比率为2.69:1；Nasdaq市场上涨股与下跌股的比率为1.28:1。
有26只标普500指数成份股触及52周新高，1只触及新低；有43只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，62只触及新低。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
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