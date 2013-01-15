美股道指和标普500指数受零售类股带动小涨

* 苹果续挫第三日

* 12月零售销售数据公布后零售类股上涨

* 债务上限争论以及企业盈利忧虑殃及人气

* 道指升0.2%,标普500指数升0.1%,Nasdaq指数跌0.2%

路透纽约1月15日 - 美国股市周二涨跌互见,道指和标普500指数小幅上涨,但科技巨擘苹果(AAPL.O)连续第三天令股市承压.此前美国公布的零售销售数据强于预期.

苹果对标普500指数和Nasdaq 100指数.NDX的拖累最大.苹果大跌3.2%,报485.92美元,为去年2月来首次收在500美元下方.周一有报导称,该公司削减了iPhone 5的液晶显示器(LCD)与其他部件订单,因需求疲弱.

零售类股上涨,政府公布的数据显示12月零售销售增长强于预期,这是第四季经济成长的有利迹象.另一报告显示1月纽约州制造业活动连续第六个月萎缩.

"略好于预期的零售销售数据再度显示,消费者保持活跃且状况良好."JanneyMontgomery Scott首席投资策略师Mark Luschini表示.该公司管理约540亿美元资产.

零售商类股中,American Eagle Outfitters Inc (AEO.N)大涨4.8%,报20.58美元,Gap Inc (GPS.N)收高3.4%,报32.46美元,摩根士丹利零售类股指数.MVR升1.5%.

服装零售商Express Inc (EXPR.N)上调第四季和2012年度全年财测后,该股暴涨23.8%,报17.40美元.

道琼工业指数.DJI收高27.57点,或0.2%,至13,534.89点;标准普尔500指数.SPX小幅收高1.66点,或0.11%,至1,472.34点.Nasdaq指数.IXIC下跌6.72点,或0.22%,至3,110.78点.

在过去三个交易日,苹果股价重挫约7%,今年迄今跌幅达8.7%.

举债上限争论即将展开也令投资人紧张.美国总统奥巴马周一拒绝与共和党协商最紧迫的美国财政问题,拒绝以削减政府支出换取上调举债上限.

投资人预计美国不会出现违约,但他们也担心可能像2011年8月那样又在最后一刻达成协议.

投资人预计本业绩期乏善可陈,所以不愿大举押注.汤森路透数据显示,分析师预计标普500指数成份股企业盈利同比仅增长1.8%.

建筑商Lennar (LEN.N)公布季度获利大涨,但该股收低0.8%,报40.68美元,因投资人担心订单增长正在放缓.

戴尔DELL.O扩大周一升势,劲扬7.2%,报13.17美元,此前消息人士表示,有关将戴尔私有化的交易磋商进入深入阶段.

下跌股方面,Facebook (FB.O)收挫2.7%,报30.10美元.

纽约证交所(NYSE)、Nasdaq和NYSE MKT成交量约为58亿股,2012年日均收盘成交量在64.5亿股左右.

NYSE上涨个股数与下跌个股数量之比约为17:12.Nasdaq则约为13:11.(完)

(编译 李军; 审校 张涛)

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