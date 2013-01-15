美股道指和标普500指数受零售类股带动小涨

波音成立风险投资部门 投资两家科技新创公司
路透西雅图4月5日 - 波音周三表示，已经成立一家风险资本事业，并投资了两家科技新创公司，这是大型企业认为跟上设计和产品制造技术日新月异步伐至为重要的最新迹象。
* 苹果续挫第三日
* 12月零售销售数据公布后零售类股上涨
* 债务上限争论以及企业盈利忧虑殃及人气
* 道指升0.2%,标普500指数升0.1%,Nasdaq指数跌0.2%
路透纽约1月15日 - 美国股市周二涨跌互见,道指和标普500指数小幅上涨,但科技巨擘苹果(AAPL.O)连续第三天令股市承压.此前美国公布的零售销售数据强于预期.
苹果对标普500指数和Nasdaq 100指数.NDX的拖累最大.苹果大跌3.2%,报485.92美元,为去年2月来首次收在500美元下方.周一有报导称,该公司削减了iPhone 5的液晶显示器(LCD)与其他部件订单,因需求疲弱.
零售类股上涨,政府公布的数据显示12月零售销售增长强于预期,这是第四季经济成长的有利迹象.另一报告显示1月纽约州制造业活动连续第六个月萎缩.
"略好于预期的零售销售数据再度显示,消费者保持活跃且状况良好."JanneyMontgomery Scott首席投资策略师Mark Luschini表示.该公司管理约540亿美元资产.
零售商类股中,American Eagle Outfitters Inc (AEO.N)大涨4.8%,报20.58美元,Gap Inc (GPS.N)收高3.4%,报32.46美元,摩根士丹利零售类股指数.MVR升1.5%.
服装零售商Express Inc (EXPR.N)上调第四季和2012年度全年财测后,该股暴涨23.8%,报17.40美元.
道琼工业指数.DJI收高27.57点,或0.2%,至13,534.89点;标准普尔500指数.SPX小幅收高1.66点,或0.11%,至1,472.34点.Nasdaq指数.IXIC下跌6.72点,或0.22%,至3,110.78点.
在过去三个交易日,苹果股价重挫约7%,今年迄今跌幅达8.7%.
举债上限争论即将展开也令投资人紧张.美国总统奥巴马周一拒绝与共和党协商最紧迫的美国财政问题,拒绝以削减政府支出换取上调举债上限.
投资人预计美国不会出现违约,但他们也担心可能像2011年8月那样又在最后一刻达成协议.
投资人预计本业绩期乏善可陈,所以不愿大举押注.汤森路透数据显示,分析师预计标普500指数成份股企业盈利同比仅增长1.8%.
建筑商Lennar (LEN.N)公布季度获利大涨,但该股收低0.8%,报40.68美元,因投资人担心订单增长正在放缓.
戴尔DELL.O扩大周一升势,劲扬7.2%,报13.17美元,此前消息人士表示,有关将戴尔私有化的交易磋商进入深入阶段.
下跌股方面,Facebook (FB.O)收挫2.7%,报30.10美元.
纽约证交所(NYSE)、Nasdaq和NYSE MKT成交量约为58亿股,2012年日均收盘成交量在64.5亿股左右.
NYSE上涨个股数与下跌个股数量之比约为17:12.Nasdaq则约为13:11.(完)
(编译 李军; 审校 张涛)
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