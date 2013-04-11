美股连升四日 但科技股疲弱拖累Nasdaq指数表现

4月12日 - * 4月销售展望发布后，零售股领涨标普500指数

* 道指升幅前五位中有三家创下52周高位

* 令人鼓舞的初请失业金数据缓和就业市场忧虑

* PC股下滑，此前数据显示首季PC销售大跌

* 道指和标普500指数升0.4%，Nasdaq指数升0.1%

路透纽约4月11日 - 美国股市周四连升第四日，道指及标普500指数升至纪录高位，因就业市场数据正面及令人鼓舞的零售前景缓和近期对经济成长的担忧。

尽管今年迄今道指大涨11.7%，但投资人担心经济复苏步幅，特别是在上周美国公布惨淡的3月非农就业报告后。

美国公布上周初请失业金人数降幅大于预期，降至今年区间的低端。零售企业高管和分析师预计4月同店销售改善，这是经济可能优于近期数据所显示的另一个迹象。

标普500指数百分比涨幅居前的多家为零售股，Ross Stores (ROST.O)升5.9%，报63.80美元，L Brands IncLTD.N升4.3%，报50.25美元，J.C. Penney Co (JCP.N)升5.5%，报14.86美元。SPDR S&P retail ETF(XRT.P)跳升2%，报72.98美元，收在纪录新高。

“在上周就业报告发布后，该数据尤其受欢迎，这更增加了对股市的需求。”BNY Mellon Wealth Management投资长Leo Grohowski表示，“等待股市回落的投资人越来越没有耐心了。”

但Nasdaq指数升幅受限，因一业内报告显示个人电脑(PC)首季出货量大跌后，科技股遭抛售。标普资讯科技指数.SPLRCT跌0.5%。

惠普(HPQ.N)跌6.5%，报20.88美元，为标普500指数成份股中百分比跌幅最大个股，微软(MSFT.O)跌4.5%，报28.94美元。高盛将微软的投资评级由“中性”下调至“卖出”，指因个人电脑趋势恶化。

惠普和微软也都是道指的成份股，但道指受到其他成份股的提振。领跑的五大成份股中有三家触及52周新高，包括辉瑞(PFE.N)，波音(BA.N)和家得宝(HD.N)。

道琼工业指数.DJI收高62.90点，或0.42%，至14,865.14点；标准普尔500指数.SPX收高5.64点，或0.36%，至1,593.37点.Nasdaq指数.IXIC涨2.90点，或0.09%，至3,300.16点。

三大股指均连升四日，道指和标普500指数都在盘中刷新历史高位，收盘也创下最高收位。

Grohowski表示，“标普500指数离我们的年中目标位1,600点仅差几点了，这太棒了。但对市场仍有怀疑，大量资金仍在观望，所以我认为市场将继续被推高。”

辉瑞大涨2.4%，报30.64美元，摩根大通将该股目标价由32美元上调至33美元。

纽约证交所上涨股约占59%，Nasdaq市场则下跌股略多于上涨股。

纽约证交所、NYSE MKT和Nasdaq市场成交量约为61.7亿股，但仍低于今年迄今日成交均值约63.6亿股。(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)

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