分析：美股连创纪录高位 但估值指标让分析师不安

路透纽约7月8日 - 标普500指数正在逼近备受瞩目的2,000点关口，但越来越多的分析师在参考通常的估值指标后不禁心生疑问：这样的股价是否合理？

根据某些指标，比如常用的预期市盈率，股价略为偏贵。但如果参照其他指标，比如经调整的长期市盈率，则暗示股价涨得过头。这不一定意味着股市不久即将修正。根据华尔街的定义，修正是从最近的高点下跌10%。

“有段时间，比如1999年，当时股价很高，但在最终崩盘前还是一涨再涨。因此那些表示‘股价已经真的很高了，我要做空’的人，都赔得精光，”花旗集团驻纽约的首席美国股市分析师Tobias Levkovich表示。

标普500指数.SPX最近几周连创纪录高位，但由于越来越多的投资者担心股市估值过高，这种涨势变得迟滞。

摩根士丹利和美银美林的分析师在周二的研报中均暗示，股价已经不便宜了。摩根士丹利分析师Adam Parker写道，“我们的确认为2014年下半年的风险-回报更倾向于平衡，而非利多。”

**关注预期市盈率**

根据汤森路透Datastream数据，标普500指数成分股的预期市盈率为15.68倍，略高于历史平均水平14.89倍，但也没必要大呼其贵。

另一项略有差别的指标--预期营业利润显示，股价高于历史正常水平。截止6月30日，标普500指数成分股2014年预期营业利润为每股119.60美元，以预期营业利润计算的市盈率为16.42倍。2015年预期营业利润为每股137.52美元，以预期营业利润计算的市盈率为14.25倍。

这两个指标都显示股价还不算过高，但需要注意指标计算是基于预估，因此可能会发生改变。

但从Datastream的数据来看，预期市盈率上一次接近这一水准是在2007年5月，五个月后市场见顶，随后便爆发了2008年金融危机。1996年11月时预期市盈率也较高，但牛市行情持续到2000年3月网络股泡沫破裂才告终。

“如果你以许多机构投资者的眼光来看待，就会发现在以预期营业利润计算的市盈率达到18倍以前，机构投资者不会特别担心，”ConvergEx Group首席市场策略师Nicholas Colas称。

**周期调整市盈率**

有一种衡量指标引起不少人关注，那就是希勒市盈率，或称周期调整市盈率(CAPE)。该指标由耶鲁经济学教授希勒(Robert Shiller)创建，以通胀调整后过去10年的平均获利来计算市盈率，从而排除异常获利数字的影响。

周期调整市盈率目前为26.25，远高于16.54的历史均值，仅略低于2007年10月所及峰值27.31，当时距离市场崩盘还有大约11个月。但该指标1996年也曾达到高位，但并不妨碍升势又延续了数年。

2008年的危机导致标普500指数录得历史上唯一一次负盈利，当时的市盈率出现扭曲，因此一些策略师对目前的周期调整市盈率也抱有怀疑。

“我对希勒市盈率并不买账，”Raymond James Financial的首席投资策略师Jeffrey Saut称，“该指标的历史表现相当不错，但回顾过去10年，你必须假定2008和2009年属于典型情形。”

**以收益率作比较**

同时，过去几年债市大涨，令股市从某些方面看起来较吸引人，比方说对比股票盈利收益率(earnings yield)与10年期美国公债收益率。用过去12个月的每股盈余(EPS)除以标准普尔200指数当前水准，即得出股票盈利收益率。

标准普尔500指数收益率现约为6.4%，比10年期美债收益率高3.8个百分点。过去30年股票与债券收益率差中值为1.4个百分点。这是合理的，因为股票风险较高，不过这种差距说明与美债相比，股票价格相对便宜。

随着美联储逐步收回货币激励，若经济持续好转，那么长债收益率可能上升，上述收益率差将缩小，促使投资者调整配置。(完)

(编译 李春喜/许娜/石冠兰/王丽鑫； 审校 郑茵/朱晓军)

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