美股展望：重挫的运输类股可能吸引低接买盘

2015年10月14日，美国证交所内的交易员们。 REUTERS/Lucas Jackson

路透10月30日 - 虽然股市已经全面由8月低点复苏，但运输类股的表现却不尽人意。铁路和公路运输类股持续表现疲软，使道指运输指数.DJT 的表现逊于标普500指数，这种背离通常被视为是一个全线卖出的迹象。

但分析师们这次却并不这么认为。相比于标普500指数今年上涨1.5%，运输类股今年迄今下跌11%，分析师们认为这可能是因为特定行业的问题引发超卖，而不是因为整个市场的问题。

“据我所知，还没有‘卖出’的迹象，”纽约BTIG首席技术策略师Katie Stockton表示。“这种背离现象当然值得关注，但主要涉及你在运输板块的仓位，我并不认为这是整体市场的一个信号。”

分析师们指出某些个股可能会被逢低买入，比如联合包裹(优比速,UPS)(UPS.N)、联邦快递(FedEx)(FDX.N)、和受到打击今年重挫25.1%的铁路类股。

运输类指数包括20档个股，涵盖美国最大的铁路、汽车运输和航空公司，该板块的市盈率为16.7倍，不仅低于标普的20.42倍，也低于年初时的19倍。

“对于长线投资者(不仅仅是几个月)，我们认为铁路类股是极好的买入机遇，”芝加哥投资研究机构晨星(Morningstar)的工业研究主管Keith Schoonmaker表示。

“不会有竞争者蚕食它们的利润，相比于汽车运输公司，它们具有成本优势，”Schoonmaker说。

他指出Union Pacific Corp(UNP.N)有多元化的营收来源，以及有力的管理团队，周五该公司股价报89.30美元，他认为公允价值应该达到110美元。

Wunderlich证券驻纽约首席市场策略师Art Hogan表示，随着假日购物季的到来，今年分别下跌约7%和10%的UPS和FedEx可能是值得买入的低价股票，因为这将是它们最赚钱的季度。

下周部分运输公司将公布财报，比如FreightCar America Inc (RAIL.O)、XPO Logistics Inc(XPO.N)和Atlas Air Worldwide Holdings Inc (AAWW.O)，它们的营收可能下滑，获利持平甚至为下滑。

**汽车运输业颓势‘未变’**

有数十年历史的道氏理论(Dow Theory)认为，大盘指数创下新高、比如今年5月标普指数创新高之时，应抱以怀疑的眼光看待，除非在运输类指数上也获得印证。但该理论对于今年的情况并不适用。

这种背离现象料将持续存在。虽然运输类指数通常被视为解读整体经济表现的有力指标，但今年是因为特定问题而下跌。

此外，BTIG的Stockton认为，运输业之于整体经济已不再像几十年前那样具有指标意义，当时制造业和运输业在美国经济中的比重要更大。

在铁路运输业务占据重要部分的大宗商品依然重挫。

虽然航空公司扩大运输能力可能在未来获得回报，但短期将面临价格战。汽车运输业未来的表现可能最为疲弱。

高盛周四将2015-17年北美卡车产量预估下调14%，称汽车货运量进一步恶化，运费持续不振。

“下滑的趋势基本没有变，”Stockton表示。“我认为运输业有很多暂时可能想要避开的疲软因素。”(完)