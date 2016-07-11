美股展望：财报季即将拉开帷幕 或可为股指创新高增添助力

2016年6月29日，纽约证交所内忙碌的交易员们。 REUTERS/Brendan McDermid

路透纽约7月8日 - 美国周五公布强劲的非农就业报告让投资者相信，该国经济已站稳脚跟，标普500指数距离创纪录收盘新高近在咫尺，之后华尔街关注焦点将转向企业财报。

下周公布财报的企业料包括摩根大通(JPM.N)、花旗(C.N)、富国(WFC.N)等大型银行，以及贝莱德(Blackrock)(BLK.N)和PNCFinancial Services (PNC.N)等其他金融企业。该行业获利料下降5.4%。

周五的非农数据已经帮助推动标普500指数升至距离记录收盘高位2,130.82不到1点，如果银行业获利再优于预期，那么该指数或将改写去年5月创下的这一纪录高位，之前已尝试数次未果。

“银行业肯定是关注焦点，”Solaris Group首席投资官Tim Ghriskey表示。“在进入本财报季之前，市场有一些担忧，因为从经济角度讲，该季的表现不是特别强劲。”

在标普10大类股中，金融类股是今年表现最差的板块，下跌近6%，因对美联储加息预期降温以及英国投票退欧后的不确定性打击金融股。

据汤森路透数据显示，第二季企业获利整体料下降4.7%，为连续第四个季度出现下降，但略小于前季5%的降幅。

投资者将寻求证实本季获利开始好转，分析师预计今年下半年获利恢复增长，第三季获利料增长1.8%。

“我们希望...开始看到经济已摆脱第一季的困境，”U.S. Bank Private Client Group地区投资经理Jim Davis表示。

“下半年业绩好转可能促使企业发布更好的财测。”标普500指数目前市盈率(本益比)为18.2倍，若获利提高，则将使股票显得更便宜。

未来一周其他公布财报的重要企业包括美国铝业(AA.N)、百胜(YUM.N)、达美航空(Delta Air Line)(DAL.N)以及CSX(CSX.O)。

下周尾段将公布月度零售销售、消费者物价指数、生产者物价指数、制造业调查和消费者信心初值，届时投资者可望对消费者、制造业和通胀情况有所把握。

可即便股市创纪录高位，鉴于存在美联储加息前景、即将到来的美国大选以及英国推进退欧进程可能激起涟漪效应等一些不确定性，部分投资者仍持谨慎态度。

“我认为，未来几个月有很多事可能出现变数，”Federated Investors首席股市分析师Phil Orlando称。(完)