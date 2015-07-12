美股一周展望：企业业绩看衰和高估值将令美股承压

美股展望：特朗普时代降临 标普500成分股企业CEO乐观前瞻
路透旧金山1月20日 - 美国总统特朗普才刚宣誓就职几个小时，但不少标普500指数成分股企业的领导人，已经乐观地认为特朗普承诺的减税、刺激性支出及松绑监管措施将提振企业获利。
路透纽约7月10日 - 随着标准普尔500成分企业开始陆续发布预计将暗淡的二季度业绩，高估值问题将可能令美国股市面临跌压。
据汤森路透估值，在截至周五正午的一年间，标普500指数基于获利预估的市盈率(本益比，P/E)为16.5倍，上升了不到2%，比历史均值15倍约高10%。虽然这仍比1999年网络泡沫期间的峰值24.5仍低出许多，但市盈率近期触及了2004年以来的最高位。
就在二季度企业获利普遍预计将下滑3%的关头，这促使更多基金公司转向欧洲或日本股票，日欧股票价格更低，或许能在未来一年提供更好的回报。
“问题不在于估值是否高于均值，而是比均值高多少。海外那些企业在盈利潜力方面仍有许多挖掘空间，”Thrivent Large Cap Fund的联席基金经理David Francis说。
Francis管理的基金投资组合中，目前有58%为美国股票，比2012年时的配比86%低出近30%。
整体来说，路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)追踪的国际基金去年平均都将美股平均配比降低了逾2%，转为青睐估值更低的市场，比如欧洲和日本股市。
不管基金转投了日欧中哪个市场，都获得了回报。迄今为止，欧洲股市Euro Stoxx 600指数涨了11.2%，日本股市日经指数同期涨了13.3%。
**看多理由**
然而，仅基于估值一个因素就转投海外股市，说服力还不够强。
据汤森路透数据，虽然欧洲股市Euro Stoxx 600指数目前基于预估获利的市盈率为相对不高的14.9倍，但它自2002年中期以来一直都比标普500指数的估值便宜，现在这两个指数的估值差距与过去五年相比有所缩小。
市盈率对比图表：bit.ly/1Hm7wrg
美国极低的利率和核心通胀率令估值模型失真， Federated Investors的资深投资经理Phil Orlando说。Orlando仍预期标普500指数今年将较当前水准上涨13%，原因之一是美国经济整体增长比分析师预期的要快。
“那些现在说股票估值合理或过高的人只看到历史市盈率这一项指标，但却忽视了利率和通胀率比正常水平低出约65%的事实。当这两个经济指标低的时候，市盈率自然就更高，”Orlando说。(完)
(编译 白云；审校 李爽)
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