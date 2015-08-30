美股一周展望：中国经济放缓之际 股市焦点转向美国数据

图为交易员在纽交所工作。 REUTERS/Lucas Jackson

路透纽约8月28日 - 两周来股市的快速涨跌令人炫目，投资者目前关注接下来一周的经济数据，这将使美国近期升息的可能性更加清晰，并使市场近期的剧烈动荡走势趋于平缓。

最受关注的经济数据将是周五的非农就业数据，它应会揭示更多有关美国经济力道的讯息。汽车销售、建筑支出、美国联邦储备委员会(美联储/FED)的经济褐皮书及就业增长情况，可能将显示美国经济足以经受住近10年来的首次升息，尽管人们担心中国经济可能将硬着陆。

最近几周全球股市大幅波动，因市场担心中国经济放缓程度可能甚于预期。

但在证实进入修正区域后，标准普尔500指数反弹，在8月28日止当周创下逾六年来最大两日百分比涨幅，而且美联储官员的讲话令一些投资者相信，市场动荡及全球经济成长忧虑已降低了美联储9月升息的可能性。

但9月升息的可能性并没有完全被排除。美联储副主席费舍尔在怀俄明州杰克森霍尔举行的年会上对CNBC称，美联储“正朝”升息方向迈进。他发表讲话后，本已预计升息的期货市场交易商提高了对9月升息的押注。

Commonwealth Financial投资长Brad McMillan称，“有看法认为叶伦领导下的美联储正在寻找推迟升息的理由，但我认为情况不一定如此，”

“如果持续出炉强劲的经济数据，且如果市场持续回暖，或者至少不持续下跌的话，9月更可能升息。”

美国第二季国内生产总值(GDP)修正值优于预期且耐久财数据不错，如果下周经济数据又表现良好的话，将支撑下月升息的可能性。截至8月初，路透调查的美国多数初级市场交易商预计美联储将在9月升息。

但交易商亦担心中国经济放缓，可能将在今年下半年严重冲击美国企业和它们的股价，其中奢侈品公司及工业企业将付出代价。

汤森路透数据显示，7月1日以来，工业企业第三季获利预估已下降6.4%，材料行业则减少8.8%。

如果分析师持续下调这些行业或更广泛领域的第三和第四季获利预估，即便经历了近期股市大跌，它们的股价还是显得较高。

“对美国来说更重要的是，通用及福特汽车能否在中国卖出汽车，”匹兹堡Fort Pitt Capital Group资深股票研究分析师Kim Forrest称。

“这是中国经济走软可能产生的影响，那将影响到这些企业的获利。”

假如8月31日起的一周数据显示美国经济持续缓慢改善，市场仍有可能维持明显波动，因为投资者需要应对9月升息的可能性及其对风险资产的影响。

“好几年都没有升息了，市场和投资者对于利率正常化都很紧张，”纽约Clearpool Group首席市场策略师Peter Kenny称。

“如果市场不是因为中国经济放缓而紧张不安的话，平心而论，美国经济可以很好地应对升息25个基点。”(完)

(编译 于春红; 审校 白云)

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