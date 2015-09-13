美股一周展望：市场已经展开修正 美联储政策决定影响可能有限

9月11日，纽交所工作中的交易员。 REUTERS/Brendan McDermid

路透纽约9月11日 - 由于美国股市已经身处修正阶段，下周万众瞩目的美国联邦储备委员会(美联储/FED)会议或许不会引发市场大幅震荡，即便该央行决定实施近10年来的首次升息。

关于美联储是否会升息的问题，两派观点基本势均力敌；不过利率期货市场走势预示，美联储至少还会再推迟一个月，才会实施0.25个百分点的升息。

但市场参与者表示，他们已经消化了加息预期，而且央行采取行动的时机选择将不会动摇他们的长期看法。

对部分人而言，标准普尔500指数最近几周因中国和其他海外市场走疲而重新定价，其实可能让美联储有了升息的空间。

“它让美联储更加安心，可以在未来几周做他们必须要做的事情，”富国基金管理公司的首席股票分析师John Manley指出。交易商已经消化了升息预期，至于升息到底是发生在9月、10月还是11月“并没有太大的不同，”他说。

芝加哥期权交易所 (CBOE)波动率指数.VIX上个月突升，14日均值周四触及2011年底以来最高。现货及一个月VIX期货VXc1走势亦步亦趋，且均高于两个月和三个月VIX期货VXc2VXc3；这种曲线倒挂情形预示着短期内将出现较大波动。

股市在美联储会议后走势震荡，这已成为常态。在政策声明出炉和收盘之间的几小时中，市场通常会多次改变走向。

**升息还是不升息？**

分析师指出，与美联储下周举措有关的交易绝大部分已经完成。

“如果美联储对于市场能够经受住25个基点的升息没有信心，那么也不会让投资者买账，”JonesTrading首席市场分析师Michael O’Rourke表示。

美联储主席叶伦曾反复表示，升息取决于数据表现，但她料将在2015年底前开始升息。

市场参与方对于升息的含义各执己见。对某些人来说，继就业增长强劲回升以及国内生产总值(GDP)连涨五个季度后，升息是对美国经济状况的认可。

而其他人则担心，升息将妨碍本就疲弱的增长，并促使通缩出现。

“如果他们不升息，我会更担心，因为这或许代表了经济活动放缓，”Chase Investment Counsel总裁Peter Tuz指出。

市场预期股市将在联储宣布收紧政策后下跌，因为该央行的超宽松货币政策一直是股市上扬的支柱。自2009年初至今年5月触及纪录高位，标普500指数已经上涨超过两倍。

然而近期股市大跌，打压主要股指进入修正区域。这或许会让市场保持些许稳定，无论美联储有何决定。

“卖压极为沉重，”Wellington Shields & Co市场分析师Frank Gretz在周五的报告中称。

美联储已经尝试向市场发出暗示，但一项路透调查显示，分析师认为9月升息的机率为50%，低于上个月调查时的预估中值60%。(完)

(编译 徐文焰；审校 李爽)

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