美股展望：多头占据上风 几近完全收复今年失地

2016年3月4日在纽交所中拍摄到的工作中的交易员。 REUTERS/Brendan McDermid

路透纽约3月4日 - 最近几周美国股市多头可谓春风得意，分析师也谨慎乐观地认为，反弹将会持续。

这在很大程度上取决于经济数据能否保持上佳表现，近几周的乐观数据已经缓和了美国可能步入衰退的担忧。

周五的就业报告再度表明，上述担忧有些过度，因为2月美国就业岗位增长超乎预期。

标准普尔500指数自2月11日触及低点以来，15个交易日中有10个上涨，周五更是自2016年以来首次收在100日移动均线之上。标普10个分项指数中有半数已高于年初水平，其中包括之前遭受重创的能源类股。

另一个对美国股市有利的迹象是，道琼运输类分项指数.DJT表现一直优于大盘。该指数自12月31日以来上涨1.9%，同期标普500指数为下降2.2%。

“如果把这解读为衰退，那肯定是错了，”Wells Capital Management投资主管Jim Paulsen说。他补充说，标普500指数可能测试2015年5月以来高位，当时该指数收于纪录高位2,130.82点。

他和其他分析师预期，经济数据将继续为美国逃过衰退的观点提供支持，不过他们也表示，仍有许多因素可能让市场脱轨。

举例来说，虽然股市为周五的就业数据欢欣鼓舞，但投资者还是担心，更多乐观的数据将强化美国联邦储备理事会(美联储)今年升息的前景。

National Securities在纽约的首席市场分析师Donald Selkin说，投资者认为美联储目前会维持利率不变，这在最近几周支持了股市。

根据周五的路透调查，大多数华尔街顶级银行预测，美联储今年将仅再升息两次，较稍早的预测有所调低。

未来一周在经济、美联储以及财报方面没有多少新消息预定公布，油价可能继续唱重头戏。

“你不希望油价回到每桶30美元以下，”Selkin说。在2015年表现最差的标普能源类股指数.SPNY目前自1月20日所及底部上涨逾20%。

油价企稳，再加上美元有些疲软，可能支持美国企业的业绩，尽管2016年第一季的美国企业获利料仍将连续第三季下滑。

美银美林资深美国股票分析师Dan Suzuki认为，风险已经减小，但要警惕在那些趋势较差的领域，企业营收和获利预估出现修正。(完)