美股一周展望：英国退欧尘埃落定 转向关注美国利率和企业财报

图中为纽交所内工作中的交易员，摄于2016年6月24日。 REUTERS/Lucas Jackson

路透6月24日 - 在英国公投决定退欧后，各金融市场地动山摇，不过华尔街部分人士预计，未来几日市场将逐渐平静下来，投资者将注意力转向国内，专注于美国经济和企业获利前景。

英国公投出乎意料地决定退出欧盟，提高了全球经济进一步减速的可能性，周五打击股市和汇市纷纷创纪录跌幅。

周五标普500指数大跌3.6%，年内涨幅随之付诸东流。但在该指数创出10个月来最大单日跌幅的同时，一些美国投资者则找理由对下周交易作出更乐观的预期。

他们指出，预计美国利率将维持在低位、即将公布的财报将显示美国企业获利近期已经出现改善、英国会逐步退出欧盟，不会毁灭经济。

“我并不认为这是导致该国熊市的催化因素。大家不应认为‘世界末日来了’，不是这样的，”纽约O’Neil Securities场内业务主管Ken Polcari表示。

美国企业的确将得承受因英国脱离欧盟而造成的损失。脱欧进程预计会需要两年时间协商。

据美国统计局(U.S. Census Bureau)估算，英国去年是美国第五大出口市场，出口额达560亿美元。美元兑英镑和其他货币上涨必然会损及美国企业在海外的销售。

“会有许多重新覆议、暂停计划的情况，之前考虑的某些交易将会发生变化，”Wedbush Equity Management首席投资总监Steve Massocca表示。“但最终这不会对全球做生意的模式产生根本的影响。”

美联储主席叶伦定于周三在葡萄牙一场活动上发表讲话，投资者希望了解她如何看待所谓英国退欧改变美国经济和利率前景的问题。

联邦基金利率期货显示，交易员完全排除了对美联储今年加息的预期，甚至在考虑降息的可能性。

“这次事件几乎可以确定，除非发生什么重大变局，否则美国的利率在可预见的未来不会发生什么变化，而这最终有利股市，”纽约Seaport Securities交易员Ted Weisberg表示。

美国商务部计划周二公布今年第一季国内生产总值(GDP)终值。在美国经济体质成为投资者心中愈发关键的问题之际，GDP数据再加上世界大型企业研究会(Conference Board)6月消费者信心等其他数据可能左右投资者信心。

7月中时美国第二季财报季将达到高潮。美国企业财报改善可能利好股市，因为他们将使以市盈率来衡量的股价上涨是合理的。

汤森路透数据显示，标普500指数成分企业第二季获利料较上年同期下降3.9%，9月当季料增长2.3%。但对跨国企业的业绩预估可能因英国退欧而下调。(完)