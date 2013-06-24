美股展望：美联储缩减QE预期影响过后 本周股市面临更多障碍

* 企业获利展望疲弱，股市可能难以重振雄风

* 美联储会议过后的环境很可能带来更大的日内走势波动

* 资产管理公司重新评估投资组合和风险

路透纽约6月21日 - 想逢低买入的人要小心了！美国股市本周下跌2%，看上去像是个买入机会，但实际或许并不是。

美国股市在6月最后一周之初，依然会为美联储缩减量化宽松(QE)的计划而感到不安。

下周盘中走势可能出现更大的摇摆和波动，因为各大资产管理公司在重新评估投资组合，以适应美联储减少经济支撑措施的新形势。

芝加哥期权交易所(CBOE)波动率指数.VIX本周上涨10.2%，周五收报19。自美联储主席伯南克首次提及将退出刺激措施以来，该指数在过去五周内有四周实现上涨。

“对美联储政策的不安将促使人们重新评估价格。对冲基金就会这样做。但我想他们不是唯一一个抛售股票的群体，”O’Neil Securities的纽约证交所场内交易主管Ken Polcari说。

“对冲基金都很灵活，所以他们能够四处转移资金。VIX指数位于20，大家心里都觉得恐慌，谁都想套现。”

Polcari称，大型资产管理公司也很有可能转移资金。

**警讯**

美联储向市场暗示，它有可能在不久后开始缩减量化宽松(QE)措施，投资者将会考量宏观形势，而目前宏观经济出现了很多警讯。比如，经济增长依然时好时坏，中国信贷市场出现压力，银行间同业拆借利率飙升。

股市投资者该感到担心的一个理由是，发布第二季获利预警的企业比发布乐观财测的企业要多，比率为6.5:1，据汤森路透数据，此为2001年第一季以来最为负面的比率。

投资者称，美国政府自动削减支出带来的影响是导致企业发布获利预警的原因之一。

减支已经影响到科技企业，而今年初美国税率上调则已冲击消费类企业。

汤森路透数据显示，对第二季获利前景最为悲观的行业中，非必需消费品企业排第一，有21家企业发布获利预警，只有两家公司给出乐观财测。其次是科技业，有27家公司发布获利预警，6家公司发布乐观财测。

“本季将遇到减支措施最为负面的冲击，”Calvert投资管理公司的股票业务投资长Natalie Trunow说。该公司管理着大约130亿美元资产。

“外加央行将缩减量化宽松措施，这将进一步打压市场信心，所以股市未来几个月可能会进一步小幅趋疲。”

已经发布季度财报的10家公司中，有几家的状况让人担忧。甲骨文ORCL.O公布软件业务营收让人失望，该公司将此归咎于亚洲和拉美市场的营收逊于预期。甲骨文股价周五收低9.26%，报30.135美元。

联邦快递(FedEx)(FDX.N)的季度获利优于预期，但却在展开裁员，并表示将淘汰一些陈旧，效率较低的飞机。

**企业获利料下滑**

分析师对标准普尔500企业第二季获利的预估大幅下降，4月1日预估为增长6.1%，而本周的预估增幅降至3.2%。

如果第二季企业获利情况最终符合预期，增幅将低于第一季的5.4%。不过，获利预估刚开始会比较高，随着财报季临近，会逐渐下调。之后企业公布的实际获利通常会超过调降过的获利预估。

“好几个季度都是这种情况，我们可能再次看到这种情况出现，”Trunow说。

对利率变动很敏感的银行将是最早公布业绩的行业之一。由于市场担心美联储缩减每月购债规模，美国公债收益率已升至22个月最高位。虽然缩减刺激措施有可能通过提振净息差(净利差，NIM)扶助银行获利，但交易亏损恐怕会冲击一些最大的银行。

据汤森路透数据，对今年余下时间企业获利的预估则要乐观一些，第三季和第四季的企业获利增幅预估分别为8.7%和13.1%。

如果美联储的预期准确，且经济数据良好，将成为扶助股市的正面因素。

“要记住，(美联储)缩减刺激措施是对市场投出的信心票，这应该是个利好消息，”Ameriprise Financial的首席市场策略师David Joy说。

尽管本周美股下跌了2.1%，但标普500指数今年迄今上涨了11.7%，而且没有出现过一次大幅调整。(完)

(编译 白云; 审校 张涛)

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