美股一周展望：非必需消费品企业财报登场 关注股价能否反弹

图为纽约证交所内的交易员。 REUTERS/Brendan McDermid

路透纽约6月20日 - 专卖品零售商及服装厂商类股在2009年3月带领美国股市脱离底部，但今年却表现欠佳，使得非必需消费品类股在2014年上半年成为唯一走跌的类股。

该版块能否重新振作，可能要取决于该产业一些知名企业下周对消费者支出情况的看法。

标准普尔500非必需消费品类股指数.SPLRCD自2013年底以来已下跌1.1%，今年迄今的表现在10大类股中敬陪末座。同期标普500指数则是上涨6.2%。

该产业的获利预估亦呈现恶化，自从1月1日以来，获利预估萎缩幅度是除了材料类股外的各类股之冠。根据汤森路透的数据，目前今年的获利料将仅成长8.7%，年初时预估为增长13.5%。

由于获利预估的降幅要高于类股股价，非必需消费品版块的市盈率(P/E)高达18.6倍，为标准普尔500指数中最为昂贵的类股。

下周有几家在多头市场中表现亮眼的业者公布业绩：零售业者Bed Bath and Beyond (BBBY.O)，以及运动服装业者耐克(NKE.N)。投资者也将关注Carnival (CCL.N)下周公布的财报。Carnival表现不是很理想。

保德信金融市场策略师Quincy Krosby表示，“这是一个有大量泡沫蕴酿的产业...对消费力道的担忧，尤其是中低阶级的消费，...反映在股价上。”

她表示，伊拉克动荡局势，和油价上涨、美国夏季旅游旺季的燃料成本，可能是主要担忧。这使得这些公司的第三季财测格外重要。

Bed Bath and Beyond今年迄今股价下跌25.2%，耐克跌4.5%， Carnival则跌2.6%。

其他问题的迹象则是来自非必需消费品企业本身。

标普500非必需消费品企业中，对第二季发出警告的公司要比其他产业来得多，汤森路透数据显示，有22家的展望为负面，其中包括Bed Bath and Beyond及Carnival，正面展望家数为零。

周四时，Coach (COH.N)股价挫跌，因该公司预测截至2015年6月的年度营收将有较低的两位数百分比跌幅。其股价本周大跌11.8%。

Wedbush Securities股市交易主管Michael James表示，“他们勉力想表现得明显优于已经偏低的门槛。“

“零售业的情况并非全都这么糟糕，但从选股立场来看，减码零售股将是明智之举。”

更多有关消费情况的线索或许可能透过经济数据获得，下周将有消费支出和消费者信心报告。

汤森路透调查显示，美国5月消费者支出料将反弹0.4%，4月时为下滑0.1%。美国6月消费者信心指数则料将从5月的83小升至83.5。(完)

(编译 戴素萍 审校 白云)

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