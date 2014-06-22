美股一周展望：非必需消费品企业财报登场 关注股价能否反弹

《路透早报》--4月22日
--周五投资者为周日法国总统选举首轮投票作准备。大多数民调显示，中间派候选人马克龙和极右翼领袖勒庞将进入5月7日进行的第二轮投票，但保守派菲永和极左翼候选人梅朗雄的支持率也落后的不多。这导致欧元兑美元、日圆和瑞郎下跌，美债价格上涨，美股小幅收低。
路透纽约6月20日 - 专卖品零售商及服装厂商类股在2009年3月带领美国股市脱离底部，但今年却表现欠佳，使得非必需消费品类股在2014年上半年成为唯一走跌的类股。
该版块能否重新振作，可能要取决于该产业一些知名企业下周对消费者支出情况的看法。
标准普尔500非必需消费品类股指数.SPLRCD自2013年底以来已下跌1.1%，今年迄今的表现在10大类股中敬陪末座。同期标普500指数则是上涨6.2%。
该产业的获利预估亦呈现恶化，自从1月1日以来，获利预估萎缩幅度是除了材料类股外的各类股之冠。根据汤森路透的数据，目前今年的获利料将仅成长8.7%，年初时预估为增长13.5%。
由于获利预估的降幅要高于类股股价，非必需消费品版块的市盈率(P/E)高达18.6倍，为标准普尔500指数中最为昂贵的类股。
下周有几家在多头市场中表现亮眼的业者公布业绩：零售业者Bed Bath and Beyond (BBBY.O)，以及运动服装业者耐克(NKE.N)。投资者也将关注Carnival (CCL.N)下周公布的财报。Carnival表现不是很理想。
保德信金融市场策略师Quincy Krosby表示，“这是一个有大量泡沫蕴酿的产业...对消费力道的担忧，尤其是中低阶级的消费，...反映在股价上。”
她表示，伊拉克动荡局势，和油价上涨、美国夏季旅游旺季的燃料成本，可能是主要担忧。这使得这些公司的第三季财测格外重要。
Bed Bath and Beyond今年迄今股价下跌25.2%，耐克跌4.5%， Carnival则跌2.6%。
其他问题的迹象则是来自非必需消费品企业本身。
标普500非必需消费品企业中，对第二季发出警告的公司要比其他产业来得多，汤森路透数据显示，有22家的展望为负面，其中包括Bed Bath and Beyond及Carnival，正面展望家数为零。
周四时，Coach (COH.N)股价挫跌，因该公司预测截至2015年6月的年度营收将有较低的两位数百分比跌幅。其股价本周大跌11.8%。
Wedbush Securities股市交易主管Michael James表示，“他们勉力想表现得明显优于已经偏低的门槛。“
“零售业的情况并非全都这么糟糕，但从选股立场来看，减码零售股将是明智之举。”
更多有关消费情况的线索或许可能透过经济数据获得，下周将有消费支出和消费者信心报告。
汤森路透调查显示，美国5月消费者支出料将反弹0.4%，4月时为下滑0.1%。美国6月消费者信心指数则料将从5月的83小升至83.5。(完)
(编译 戴素萍 审校 白云)
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路透布鲁塞尔4月21日 - 外交人士表示，如果法国两个反欧盟候选人在周日选举中双双挺进决胜轮投票，欧盟没有为此准备特别计划。这让欧盟只能静观其变，盼望中间派候选人获胜。
--人民币兑美元当周微升0.05%。本周客盘购汇较强，周中有油盘购汇，而大行亦在合适点位适度提供美元流动性支持，让汇价维持在狭窄区间内。美元指数再度跌破100点关口，相对疲弱的美元亦缓解了人民币贬值压力；并且让市场预期愈发分化。随着离岸市场流动性好转，两地汇价已基本一致。若周末法国大选不出意外，料人民币短期将维持横盘走势。