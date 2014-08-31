一周展望：俄乌情势冲击欧洲天然气供应 美国煤炭股可望受惠

路透纽约8月29日 - 若俄罗斯和西方间关系恶化，促使俄总统普京切断对欧洲的天然气供应，之前备受打压的美国煤炭企业股价未来几周或能受到提振。

乌克兰危机促欧美对俄罗斯采取广泛制裁。但欧洲却发现自己身陷险境，据美国能源资料协会(EIA)，欧洲大陆2013年消费的天然气近三分之一都来自俄罗斯。

欧洲对能源安全的顾虑升高，可能为饱受国内需求下滑打击的美国煤炭企业提供机会，随着冬季来临，美国煤炭业者或介入填补欧洲供气缺口。美国煤炭出口已有逾半的目的地是欧洲。

“出口需求肯定将增加，因俄罗斯和乌克兰局势对欧洲的天然气供应有很大影响。”Bryn Mawr Trust投资长Ernie Cecilia表示。

“出口需求的上升短期内无疑将有助煤炭类股。”

然而面对国内重重不利因素，美国煤炭业者股价的反弹可能为时短暂且难以为继。

即便股市普遍已自金融危机期间的低点反弹，煤炭股仍表现低迷。

自2009年3月9日美股标准普尔500指数触及金融危机时的谷底，收在676.53点以来，美国最大煤炭生产商博地能源(Peabody Energy)(BTU.N)的股价已挫低逾27%。

尽管标普500指数此后回升了近两倍，同期道琼美国煤炭类指数.DJUSCL仍下滑7.7%。最近三年多来道琼煤炭类指数的表现尤其糟糕，自2011年4月以来估值跌近四分之三。

该指数仅包括三档个股--博地能源、CONSOL Energy (CNX.N)和Alpha Natural Resources ANR.N。CONSOL的业务较多元，且约三分之一营收来自天然气，因此是当中唯一一档今年以来还能上涨的个股。该股今年以来上涨5.3%，但仍落后标普500指数.SPX今年累计逾8%的升幅。

博地能源今年累计下挫约20%，Alpha Natural则重跌45%。

据追踪企业获利估值的汤森路透StarMine，CONSOL是这三家企业中，唯一一家未来两年预计可实现获利的公司。

**煤炭产量下降、需求料续减**

根据EIA，美国2013年煤炭产量下降至1993年以来最低水准，主因来自天然气的竞争、可再生能源技术崭露头角，及实施新的环境监管规定。

2015年美国国内煤炭使用量预计将减少2.7%，因联邦标准要求发电厂减少空污，加速了燃煤发电厂的关闭。EIA数据显示，美国煤炭使用量在2007年达到高峰，之后已锐减近37%。

那或将抑制煤炭股涨幅并缩短股价反弹的时间。

“我只是不晓得俄乌形势是否足以克服美国内市场形成的巨大压力。”Cecilia称。

能源股整体来说仍受投资者青睐，但他们未必会去投资煤炭股。标普500能源类股.SPNY今年迄今涨幅9.3%，表现优于大盘。

“我们仔细研究国内能源领域的情况，发现丰沛的天然气供应对煤炭需求有极大影响。”Nationwide Funds产品管理及研究副总裁Timothy Rooney称。

“概括而言，美国能源板块长期来说是项好投资，但那其实是靠石油和天然气推动。”(完)

(编译 张若琪 审校 白云)

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