一周展望：美股能源股近期惨跌 聚焦油企财报寻觅全球需求线索

焦点：表内收缩致中国3月M2增速创八个月低点 去杠杆延续政策基调难改
路透北京4月14日 - 受到MPA（宏观审慎评估）考核约束下表内业务收缩以及楼市调控导致房贷增速放缓的影响，中国3月M2同比增速不及预期并创下去年7月以来最低；不过社融规模较上月大增，表明实体经济融资需求仍然旺盛，惟在信贷受限情况下，非标融资大增。
路透纽约10月24日 - 在近期美国股市跌势中，能源股挫跌的拖累超过任何主要类股，因此投资人将关注下周一连串的能源股财报，判断能源板块是否能走出谷底。
能源股第三季获利情况看来不妙。标准普尔500指数的能源股获利成长预期下滑情况，超过所有其他类股--汤森路透数据显示，7月1日时预估为成长13.8%，目前仅预估成长1.8%。
能源股在第三季期间下跌9.2%，2014年以来跌幅3.6%，为标准普尔500指数表现最差板块。
由于全球石油需求趋软及美元走升，国际油价大跌，能源股也跟着走低。下周将公布财报的能源股包括艾克森美孚(Exxon Mobil)(XOM.N)、雪佛龙(Chevron)CHV.N、康菲石油国际(ConocoPhillips)(COP.N)、及National Oilwell Varco(NOV.N)，有些人期望油企高层能够暗示，油价及股价已经超跌，背离了这些油企的展望。
“这不只关系到这几家企业。他们的说法将是整个全球需求题材的重要变数，”保德信金融市场分析师Quincy Krosby指出。
“市场期望的只是没那么悲观的消息。”
根据Relative Rotation Graph研究，过去20周来，能源股从市场领头羊地位一路下跌，目前变成远远垫底的落后板块。
一些分析师预期，来自北美能源业及建筑业的需求，将提振部分能源股的后续表现。
由于能源股的获利预估已下滑，根据汤森路透资料，目前能源股的市盈率(本益比)为14.3倍，在标准普尔500指数类股中属于最低的一群。
“当然这些油企或许遭遇一些价格压力...但较长期而言，许多油企还是会很稳，”Cabot Money Management投资长Robert Lutts称。
但目前为止，第四季及2015年的预估显示，能源股获利展望将有更大跌幅。
汤森路透资料显示，目前标准普尔500指数能源股第四季获利预估下滑4.3%，7月1日时预估成长10.4%。
标准普尔500指数能源股2015年获利预计仅成长1.8%，为各类股中最低。汤森路透资料显示，整体标准普尔500指数成份股获利预估为成长11.1%。(完)
(编译 蔡美珍；审校 李春喜)
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