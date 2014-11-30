美股展望：能源股暴跌带来潜在买入机遇

《路透早报》--4月22日
--周五投资者为周日法国总统选举首轮投票作准备。大多数民调显示，中间派候选人马克龙和极右翼领袖勒庞将进入5月7日进行的第二轮投票，但保守派菲永和极左翼候选人梅朗雄的支持率也落后的不多。这导致欧元兑美元、日圆和瑞郎下跌，美债价格上涨，美股小幅收低。
路透纽约11月28日 - 页岩油开采板块遭遇重创，因投资者认为原油价格下滑导致该行业利润几乎蒸发殆尽，但美国页岩能源荣景并未结束。
油气勘探和生产指数.SPLRCOILP周五挫跌8.15%，因美国原油期货CLc1暴跌近10%至每桶约66.36美元，触及四年半最低位。
前一天，石油输出国组织(OPEC)在维也纳会议上决定不减产。会议作出决定前，有报导称沙特表示，在大额外汇储备支持下，该国能在长达一年时间里忍受油价停留在70-80美元的低位。
但实力较弱的页岩油企业可能挺不了那么长时间。
“我们不知道，OPEC到底是不是有什么隐秘动机让油价逐渐下跌然后压制全球(勘探和生产)行业，还是他们就减产达成一致实在太难了，”富国证券在周五的客户报告中写道。“能确定的是，现金流减少极有可能导致勘探和生产支出减少。”
美国原油价格追上了布兰特原油LCOc1周四的跌幅，美国市场周四逢感恩节假期休市，周五交易半天。
“我们将静观下周市场恢复正常交易时的趋势，不过很明显，随着油价下跌，该行业实力较弱的公司将承受压力，特别是勘探和高负债公司，”美国保德信金融集团的市场策略师Quincy Krosby表示。
标准普尔500指数中的能源板块周五下跌6.3%，年内迄今的累计跌幅扩大至10.3%。
接近90%的能源股目前价位都低于100日移动均值。
不过，急速下跌同样带来了机遇。
“我们最近对能源股的评级自减持调至中性，因此，我们同意这波跌势带来买入机遇的观点，但很难说底部在哪里，”Wilmington Trust首席投资官Tony Roth称。
“现在原油看起来没到底部，我们可能会见到油价轻易跌至略高于60美元。”
鉴于股价大幅挫跌，其他人预计将进入盘整。能源类股指数2014年下挫12%，七家公司今年至今的跌幅超过20%。
“我认为将会出现一些良性盘整，”Wells Fargo Funds Management首席投资组合策略师Brian Jacobsen称。
“一些企业可能会枯萎凋零，但技术已经提升，与去年相比，在更低价位上开采页岩仍有利可图。所以，我们或许会看到一些机会性买盘。”
Jacobsen和Krosby表示，油价及该行业股价下滑并不意味着美国能源业荣景即将结束，而是将可能进入一个新的发展阶段。
“复兴并未结束，”Jacobsen说，“只是在走向成熟。”(完)
(编译 王兴亚；审校 白云)
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--周五投资者为周日法国总统选举首轮投票作准备。大多数民调显示，中间派候选人马克龙和极右翼领袖勒庞将进入5月7日进行的第二轮投票，但保守派菲永和极左翼候选人梅朗雄的支持率也落后的不多。这导致欧元兑美元、日圆和瑞郎下跌，美债价格上涨，美股小幅收低。
路透布鲁塞尔4月21日 - 外交人士表示，如果法国两个反欧盟候选人在周日选举中双双挺进决胜轮投票，欧盟没有为此准备特别计划。这让欧盟只能静观其变，盼望中间派候选人获胜。
--人民币兑美元当周微升0.05%。本周客盘购汇较强，周中有油盘购汇，而大行亦在合适点位适度提供美元流动性支持，让汇价维持在狭窄区间内。美元指数再度跌破100点关口，相对疲弱的美元亦缓解了人民币贬值压力；并且让市场预期愈发分化。随着离岸市场流动性好转，两地汇价已基本一致。若周末法国大选不出意外，料人民币短期将维持横盘走势。