美股展望：能源股暴跌带来潜在买入机遇

图为纽约证交所的交易员们。 REUTERS/Brendan McDermid

路透纽约11月28日 - 页岩油开采板块遭遇重创，因投资者认为原油价格下滑导致该行业利润几乎蒸发殆尽，但美国页岩能源荣景并未结束。

油气勘探和生产指数.SPLRCOILP周五挫跌8.15%，因美国原油期货CLc1暴跌近10%至每桶约66.36美元，触及四年半最低位。

前一天，石油输出国组织(OPEC)在维也纳会议上决定不减产。会议作出决定前，有报导称沙特表示，在大额外汇储备支持下，该国能在长达一年时间里忍受油价停留在70-80美元的低位。

但实力较弱的页岩油企业可能挺不了那么长时间。

“我们不知道，OPEC到底是不是有什么隐秘动机让油价逐渐下跌然后压制全球(勘探和生产)行业，还是他们就减产达成一致实在太难了，”富国证券在周五的客户报告中写道。“能确定的是，现金流减少极有可能导致勘探和生产支出减少。”

美国原油价格追上了布兰特原油LCOc1周四的跌幅，美国市场周四逢感恩节假期休市，周五交易半天。

“我们将静观下周市场恢复正常交易时的趋势，不过很明显，随着油价下跌，该行业实力较弱的公司将承受压力，特别是勘探和高负债公司，”美国保德信金融集团的市场策略师Quincy Krosby表示。

标准普尔500指数中的能源板块周五下跌6.3%，年内迄今的累计跌幅扩大至10.3%。

接近90%的能源股目前价位都低于100日移动均值。

不过，急速下跌同样带来了机遇。

“我们最近对能源股的评级自减持调至中性，因此，我们同意这波跌势带来买入机遇的观点，但很难说底部在哪里，”Wilmington Trust首席投资官Tony Roth称。

“现在原油看起来没到底部，我们可能会见到油价轻易跌至略高于60美元。”

鉴于股价大幅挫跌，其他人预计将进入盘整。能源类股指数2014年下挫12%，七家公司今年至今的跌幅超过20%。

“我认为将会出现一些良性盘整，”Wells Fargo Funds Management首席投资组合策略师Brian Jacobsen称。

“一些企业可能会枯萎凋零，但技术已经提升，与去年相比，在更低价位上开采页岩仍有利可图。所以，我们或许会看到一些机会性买盘。”

Jacobsen和Krosby表示，油价及该行业股价下滑并不意味着美国能源业荣景即将结束，而是将可能进入一个新的发展阶段。

“复兴并未结束，”Jacobsen说，“只是在走向成熟。”(完)

(编译 王兴亚；审校 白云)

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