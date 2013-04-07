一周展望：美股涨势放缓 企业财报将构成下一道阻力

记者 Rodrigo Campos 编译 王冠中

路透纽约4月5日 - 美国股市的强劲涨势在周五美国就业报告公布前便已放缓，但疲弱就业报告发出的警讯，使得股市能否进一步上涨变得不那么肯定。

这意味着多头得要观察财报的表现，才能找出让市场继续走升的方法。标准普尔500指数周二触及纪录收盘高点，但近来是防御股在带动大盘上攻，而重要成长股指数则在下跌。

这样的轮动让许多人认为等待已久的市场修正即将到来。罗素2000指数本周似乎确认了这样的趋势。

“我认为动能已略为放缓，需要观察这是否只是一次性的卖压，”波士顿Delta Global Asset Management的首席技术分析师Bruce Zaro在谈及周五跌势时称。

第一季时，医疗保健类股指数.SPXHC上涨了15.2%，公用事业类指数.SPLRCU上涨11.8%，表现优于标准普尔500指数的10%涨幅。

涨势轮动至防御股，可能反映出投资人将今年薪资税提高以及政府减支850亿美元的效应纳入考量。

芝加哥North Star Investment Management Corp的投资长Eric Kuby称，这波轮动“转到较不受短期消费放缓影响的类股。”

**财报是关键**

财报季自下周展开，摩根大通(JPM.N)和富国银行(WFC.N)周五公布财报将是市场焦点。市场将分析富国银行的获利表现，以取得房市体质的线索。

汤森路透的数据显示，整体而言，标普500指数成分股的获利料较前一季成长1.5%，低于年初时预估的成长4.3%。

Zaro称，投资人“实际上正等着看整体财报会有令人失望的表现。”

企业也跟进了降低的预期，在财报季展开前就普遍弥漫悲观的展望。事实上，根据汤森路透的数据，标普500成分股负面财测与正面财测的比率来到了2001年第三季以来最高，达到4.7，且为1996年以来69个季度数据中的第六高。

“企业了解到，由于经济相当疲弱，因此也没有理由强出头，给出自己无法超越的财测，”纽约ConvergEx Group的首席市场策略师Nicholas Colas称。

F5 Networks (FFIV.O)是近期下修财测企业中最显着的一个例子。该网络设备制造商周四晚将获利警讯部分归因于对政府销售降低，其市值因此在周五蒸发了近五分之一。

过去几季中，优于预期的营收表现，使得获利表现较不受到关注，因投资人预期经济增强会提振营收，但这次情况可能不一样了。

“在这个阶段，获利可能比营收更重要，因为我们知道第一季经济只有马马虎虎的表现，”Colas称。

“若营收略微减少并不令人意外。我们真的要确保的是获利水准无虞。”

**美联储忙碌的一周**

美国联邦储备委员会(美联储)可能会是下周的意外影响因素。官员再倡导宽松货币政策的迹象--或者缺乏对紧缩的暗示--已引发市场震荡。

美国联邦公开市场委员会(FOMC)的3月会议记录将在周三公布，市场人士将观察美联储有关每月购买债券规模和年期的讨论细节。

强硬派的论点--缩减刺激措施--遭到周五就业报告的打击，因此会议记录中若有相关的评论可能不会引发恐慌。但下周有十多位美联储官员将发表谈话，可能鼓噪市场。

下周公布的经济数据不多，消费者数据为重点所在。周四零售商公布的3月同店销售销售料成长1.9%，低于上年同期的成长2.9%。

美国商务部周五将公布零售销售数据，而汤森路透/密西根大学消费者调查亦将在周五出炉。(完)

(译文审校 白云)

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