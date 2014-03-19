美股收跌 因叶伦讲话加大联储提前升息可能

韩国财长称韩国经济最近表现强于预期 但朝鲜问题构成风险
路透首尔4月17日 - 韩国企划财政部长官柳一镐周一称，韩国经济近期表现一直强于预期，因全球经济改善令出口、生产和投资情况改善。
* 标普500指数结束两日连涨
* 美联储声明与预期基本一致
* 第一太阳能公布财测后跳升
* 道指回落0.7%，标普500指数下跌0.6%，Nasdaq指数收挫0.6%
路透纽约3月19日 -美国股市周三走低，之前美国联邦储备委员会(FED/美联储)主席叶伦的讲话加大了联储将较预期提前升息的可能性。
美联储放弃了将失业率作为衡量经济表现的决定性标准，明确表示将参考一系列指标来决定升息时间。
叶伦在政策会议结束后的记者会上表示，从结束当前的量化宽松计划到首次升息之间的一段“相当长时期”可能是六个月。她的讲话发表后，股市扩大跌幅。
市场预计，量化宽松计划将在今年年底前后结束，六个月的时滞将意味着美联储首次升息的时间表提前。很多市场人士之前曾预计，联储将在明年下半年升息。
“毫无疑问，她将升息的时间提前了一点，我认为这完全出乎市场的预料，因为投资者普遍认为她的政策立场更偏温和，”ClearpoolGroup的首席执行长Peter Kenny表示。
“这并非非常强硬的讲话，但事实是，这出乎市场预料。”
美联储还表示将每月购买公债和抵押贷款支持证券(MBS)的规模从650亿美元减至550亿美元。
标普500指数距离纪录收盘高位不到1%，尽管经济晴雨表企业联邦快递(FDX.N)发布低迷财测。围绕乌克兰的地缘政治忧虑仍是市场关注的焦点。
联邦快递公布的业绩不及市场预期，并发布了疲弱的全年获利预估，但该公司表示，业务因冬季风暴遭受重创。该股下跌0.1%，收报138.38美元。
道琼工业指数.DJI收跌114.02点，或0.7%，至16,222.17点；标准普尔500指数.SPX下滑11.48点，或0.61%，至1,860.77点；Nasdaq指数.IXIC收低25.711点，或0.59%，至4,307.602点。
股市本周初上扬，受助于地缘政治忧虑缓和，但成交清淡。标普500指数.SPX在之前两个交易日累积攀升1.7%，为2月初以来最大两日涨幅。
第一太阳能(FSLR.O)暴涨20.6%，报69.40美元，为涨幅最大的标普500指数成份股，该公司之前预计，今年营收将增长21%。第一太阳能还表示，正与通用电气(GE.N)共同开发低本高效的太阳能发电厂。
根据BATS Global Markets的数据，美国各证交所约有60亿股股票换手，低于本月迄今日成交均值67亿股。
预计周五成交将放量，因有数个期权合约到期的同时，还有多个指数调整权重。瑞士信贷估计，标普500指数调整权重，将产生总计140亿美元的成交额，其他指数调整权重，也将带来60亿美元的成交额。
纽约证交所，上涨股与下跌股之比为1:3，Nasdaq市场的比率约为1:2。(完)
(编译 母红; 审校 利棣儿)
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