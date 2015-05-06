美国股市收低 因叶伦警告股市估值很高且全球债市下跌

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透5月6日 - 美国股市周三收低，因美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦警告称股市估值很高，投资者担心利率前景，以及全球公债市场下跌。
标普500指数收在4月初以来的低位，此前美联储主席叶伦警告称，股市估值很高，有潜在风险，但她表示，未形成泡沫。
亚特兰大联储总裁洛克哈特表示，他仍预计美联储在今年中某一时点升息是适当的，市场对9月升息的预期和美联储的可能升息轨道“合理一致。”
目前投资者努力判断美联储的升息时机。本周稍后公布的4月美国非农就业报告将可能影响美联储何时升息的决定。
“人人都在关注美联储(的消息)，”Addison Capital Management总裁Michael Church说，“鋻于叶伦今日发表讲话，且非农就业报告将在周五出炉，美股在本周未能创新高，也不会令人意外。”
最新的路透调查显示，大部份美国大行预计，美联储将等到至少9月才会升息。
全球公债市场下跌，令投资者担忧，且忧虑蔓延至股市。
“随着经济持续改善，市场能消化逐步缓慢的升息步伐。不确定性是，升息的步伐会不会很大，”Horizon Investment Services首席执行长Chuck Carlson说。“所以你开始看到股市的抛售力度加大。”
三大股指在下午交易中一度大跌逾1%，之后缩减跌幅。
道琼工业指数.DJI收跌86.22点，或0.48%，至17,841.98点；标准普尔500指数.SPX下滑9.31点，或0.45%，至2,080.15点；Nasdaq指数.IXIC下滑19.683点，或0.4%，至4,919.644点。
叶伦的讲话令原本担心股市估值的投资者更忧虑。汤森路透StarMine数据显示，标普500指数目前市盈率为17倍，高于10年市盈率中值15倍。
在周三美股下跌后，本年迄今道指仅录得0.11%的升幅，标普500指数仅升1.03%，Nasdaq指数上涨3.88%。
苹果(AAPL.O)周三下滑0.63%，对标普500指数构成最大拖累。
MoneyGram (MGI.O)急升21.41%，此前西联汇款(WU.N)表示，没有和MoneyGram就收购后者进行磋商。西联汇款上扬4.29%。
根据BATS Global Markets提供的数据，美国各证交所总成交约67亿股，高于过去五日日均成交量71亿股。
纽约证交所下跌股和上涨股分别为2,087和1,003家，比率为2.08:1。Nasdaq市场下跌股和上涨股分别为1,455和1,285家，比率为1.13:1。
有7只标普500指数成份股触及52周新高，6只成份股触及新低。有29只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，73只触及新低。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
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