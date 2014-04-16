美股上扬 受叶伦讲话和雅虎大涨提振

专访：韩国反对党顾问称重新协商对美自贸协定不会妨碍两国间贸易
路透首尔4月19日 - 韩国总统大选居于领先地位候选人的顾问周三表示，他预期与美国重新协商自由贸易协定将不会损及两国之间的贸易关系。
* 美联储主席叶伦重申提供货币政策支持经济
* 雅虎公布业绩后上扬，美银公布业绩后走软
* 美国工业生产连升两个月
* 道指升1%，标普500指数升1.1%，Nasdaq指数大涨1.3%
路透纽约4月16日 -美国股市周三收涨1%，连涨第三日，因美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦重申美联储维持低利率的承诺。雅虎股价上涨，为标普500指数带来提振。
中国公布的经济成长数据超过预期，美国公布的工业生产连升第二个月，也有助市场信心，不过美国银行(BAC.N)和CSXCorpCSX.N公布业绩后下滑。
叶伦在纽约讲话，重申只要通胀保持在目标之下，且失业率高企，美联储就决心维持低利率，即便在结束购债之后。美联储发布的褐皮书显示近几周多数联储地区经济活动增加。
“上述讲话，尽管不出意外，仅重申美联储维持宽松货币政策的承诺，但也有助于提醒投资人对经济的推动力要大于阻力，”AllianzGlobal Investors美国资本市场研究和策略部门主管Kristina Hooper表示。
雅虎(YHOO.O)劲升6.3%，报36.35美元，领跑标普500指数成份股，尽管该公司营收展望平平，但其持股24%的阿里巴巴IPO-ALIB.N去年第四季营收增长加速。
英特尔(INTC.O)一度触及2012年6月来最高，昨日收盘后该公司公布的季度净利超过市场预期，该股收高0.6%，报26.93美元。
下跌股中，美银(BAC.N)跌1.6%，报16.13美元，此前该行公布季度转盈为亏。CSX CorpCSX.N公布业绩后，股价下挫1.8%，报27.79美元。
收盘后，谷歌(GOOGL.O)公布季度业绩，该股盘后重挫4.9%，报536美元。IBM(IBM.N)公布季度业绩后盘后股价下挫1.5%。另一道指成份股-美国运通(AXP.N)公布首季业绩后盘后股价下跌0.9%。
道琼工业指数.DJI收高162.29点，或1%，至16,424.85点；标准普尔500指数.SPX收高19.33点，或1.05%，至1,862.31点；Nasdaq指数.IXIC上扬52.06点，或1.29%，至4,086.23点。
受工业和投资偏弱拖累，中国一季度GDP同比增速创出7.4%的一年半来新低，显现经济下行压力；但数据略高于市场预期，服务业贡献度增加，也释放出一些积极信号，证实中国正在经济结构调整之路上前行，并已初显成效。
路透调查显示，未来一年全球经济至多也就是稳步成长，易受中国经济成长快速放缓拖累。
美股从上周大跌中反弹，上周标普500指数录得2012年中来最大周度跌幅。本周在花旗集团(C.N)和可口可乐(KO.N)公布业绩，以及生物科技股反弹后，美股主要股指攀升。
近期市场交投反复，周二，Nasdaq指数开高，之后转为大幅下滑，午后反弹，终场收高。根据BespokeInvestment Group，自2000年后，类似走势只发生过18次，每次之后的一周内Nasdaq指数平均下挫2.84%。
迄今只有9%的标普500指数成份股企业公布了业绩，其中有57.4%盈利超过市场预估，低于长期均值62%。仅有53.2%营收超过预期，低于61%的长期均值。
根据BATS GlobalMarkets的数据，美国各证交所约有59.8亿股股票换手，低于本月迄今日成交均值69.5亿股。
纽约证交所约76%的股票上涨，Nasdaq市场则有约69%的股票收高。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
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