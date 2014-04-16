美股上扬 受叶伦讲话和雅虎大涨提振

* 美联储主席叶伦重申提供货币政策支持经济

* 雅虎公布业绩后上扬，美银公布业绩后走软

* 美国工业生产连升两个月

* 道指升1%，标普500指数升1.1%，Nasdaq指数大涨1.3%

路透纽约4月16日 -美国股市周三收涨1%，连涨第三日，因美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦重申美联储维持低利率的承诺。雅虎股价上涨，为标普500指数带来提振。

中国公布的经济成长数据超过预期，美国公布的工业生产连升第二个月，也有助市场信心，不过美国银行(BAC.N)和CSXCorpCSX.N公布业绩后下滑。

叶伦在纽约讲话，重申只要通胀保持在目标之下，且失业率高企，美联储就决心维持低利率，即便在结束购债之后。美联储发布的褐皮书显示近几周多数联储地区经济活动增加。

“上述讲话，尽管不出意外，仅重申美联储维持宽松货币政策的承诺，但也有助于提醒投资人对经济的推动力要大于阻力，”AllianzGlobal Investors美国资本市场研究和策略部门主管Kristina Hooper表示。

雅虎(YHOO.O)劲升6.3%，报36.35美元，领跑标普500指数成份股，尽管该公司营收展望平平，但其持股24%的阿里巴巴IPO-ALIB.N去年第四季营收增长加速。

英特尔(INTC.O)一度触及2012年6月来最高，昨日收盘后该公司公布的季度净利超过市场预期，该股收高0.6%，报26.93美元。

下跌股中，美银(BAC.N)跌1.6%，报16.13美元，此前该行公布季度转盈为亏。CSX CorpCSX.N公布业绩后，股价下挫1.8%，报27.79美元。

收盘后，谷歌(GOOGL.O)公布季度业绩，该股盘后重挫4.9%，报536美元。IBM(IBM.N)公布季度业绩后盘后股价下挫1.5%。另一道指成份股-美国运通(AXP.N)公布首季业绩后盘后股价下跌0.9%。

道琼工业指数.DJI收高162.29点，或1%，至16,424.85点；标准普尔500指数.SPX收高19.33点，或1.05%，至1,862.31点；Nasdaq指数.IXIC上扬52.06点，或1.29%，至4,086.23点。

受工业和投资偏弱拖累，中国一季度GDP同比增速创出7.4%的一年半来新低，显现经济下行压力；但数据略高于市场预期，服务业贡献度增加，也释放出一些积极信号，证实中国正在经济结构调整之路上前行，并已初显成效。

路透调查显示，未来一年全球经济至多也就是稳步成长，易受中国经济成长快速放缓拖累。

美股从上周大跌中反弹，上周标普500指数录得2012年中来最大周度跌幅。本周在花旗集团(C.N)和可口可乐(KO.N)公布业绩，以及生物科技股反弹后，美股主要股指攀升。

近期市场交投反复，周二，Nasdaq指数开高，之后转为大幅下滑，午后反弹，终场收高。根据BespokeInvestment Group，自2000年后，类似走势只发生过18次，每次之后的一周内Nasdaq指数平均下挫2.84%。

迄今只有9%的标普500指数成份股企业公布了业绩，其中有57.4%盈利超过市场预估，低于长期均值62%。仅有53.2%营收超过预期，低于61%的长期均值。

根据BATS GlobalMarkets的数据，美国各证交所约有59.8亿股股票换手，低于本月迄今日成交均值69.5亿股。

纽约证交所约76%的股票上涨，Nasdaq市场则有约69%的股票收高。(完)

(编译 李军; 审校 母红)

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