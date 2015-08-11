美国股市收低 此前中国安排人民币贬值

路透8月11日 - 美国股市周二下跌，因中国安排人民币贬值令市场意外，消息打压在中国有巨大敞口的企业的股票，且令对全球经济前景的忧虑加重。

苹果(AAPL.O)劲跌5.2%，报113.54美元，为2014年1月底来最大单日百分比跌幅，对三大股指构成最大的拖累。Jefferies引发对iPhone需求的担忧，主要是中国市场的需求。

其他在中国市场有巨大敞口的企业中，卡特彼勒(CAT.N)跌2.6%，报78.04美元。百胜集团(YUM.N)大跌4.9%，报83.54美元。通用汽车(GM.N)跌3.5%，报30.83美元，但通用汽车称，人民币贬值2%对其业务的影响“有限且可控”。

中国安排人民币贬值的消息拖累铜价和铝价急跌至六年低位，标普材料类指数.SPLRCM下滑1.9%，是跌幅最大的标普500指数板块。美国自由港麦克默伦铜金矿公司(FCX.N)崩跌12.3%，报10.22美元。

“显然，这次人民币贬值似乎意味着股市会大跌，且目前市场交投疏落，”North Star Investment Management Corp首席投资长Eric Kuby说。

“在某程度上，在今年推高市场的股票慢慢地变得不受青睐，所以我认为市场有一些避险活动。”

道琼工业指数.DJI收低212.33点，或1.21%，至17,402.84点；标准普尔500指数.SPX下跌20.11点，或0.96%，至2,084.07点；Nasdaq指数.IXIC收跌65.01点，或1.27%，至5,036.79点。

人民币兑美元跌至约三年最低，此前中国央行将人民币“一次性贬值”。

阿里巴巴(BABA.N)下滑3.9%，报77.34美元。

昨日股市大涨，提振标普500指数录得5月来最大单日升幅。

谷歌(GOOGL.O)劲升4.3%，报660.78美元，为Nasdaq和标普500指数提供最大的支撑，谷歌周一宣布对运营架构进行重大调整。

纽约证交所下跌股家数多于上涨股家数，分别为1,932家和1,152家，比例为1.68:1；Nasdaq市场下跌股与上涨股分别为1,967家和848家，比例为2.32:1。

有10只标普500指数成份股触及52周新高，17只触及新低；有40只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，104只触及新低。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

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