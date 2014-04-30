美国政府起诉中国商人李方伟违反制裁法规

路透华盛顿/纽约4月29日 -美国周二宣布起诉中国商人李方伟，称其涉嫌违反制裁法规，利用空壳公司进入美国金融系统和他名下遭美国政府制裁的八家公司。这些公司涉嫌为伊朗政府采购导弹零部件。

美国国务院还悬赏高达500万美元，希望有人能提供线索帮助逮捕李方伟或证明其有罪。这表明美国政府将继续对伊朗核计划施加压力。

联邦检察官还没收了690万美元与李方伟有关联的资金。

此外，美国财政部制裁了一家在迪拜的实体，因向其他企图规避伊朗售油制裁措施的人士提供帮助。

李方伟因涉嫌向伊朗提供弹道导弹零部件而成为美国政府的制裁目标。

在2009年，他被曼哈顿地方检察官指控向伊朗出售违禁材料，美国财政部禁止他及旗下公司LIMMT在无许可或无授权的情况下在美国开展业务。

最近这些行动进一步限制了李方伟在全球从事商务活动的能力。

美国国务院宣布，与财政部、商务部和司法部共同悬赏，奖励协助拘捕李方伟或能证明其有罪。商务部亦将他列入国家安全名单内。

李方伟还被指控试图从美国、中国以及其他国家购买可能被伊朗用于制造或输送大规模杀伤性武器的原料。

检控方表示，他成立多家空壳公司，用以掩盖他通过美国银行系统进行逾165笔美元交易的企图，这些交易涉及金额约为850万美元。

司法部称，美国曼哈顿检察官办公室扣押了美国银行系统中的690万美元，这些资金在外资银行名下，但为李方伟公司所使用。(完)

(编译 徐文焰/郑茵 审校 白云/张荻)

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