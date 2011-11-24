美国支持台湾的底线？--今周刊「谷月涵看台湾」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自11月24日出版的当期「谷月涵看台湾」专栏)

一位美国业余评论家十一月十日在《纽约时报》发表一篇文章，呼吁美国政府应与中国达成协议，美国放弃台湾这个盟友，中国则冲销手中持有金额高达一．一四兆美元的美国国库券。该文引爆极大的争议，各界也对作者的逻辑，甚至神智状态多所抨击；有人批评，作者的想法已不是牵强所能形容，根本是荒谬至极。

的确，会提出这样的看法，真的是很荒谬。作者自己也在脸书上说，他不认为这是美国实际应该追求的政策，他只是试图搅乱一池春水，制造纷争并提出一个新的看法而已。就这点而言，他确实做到了。

作者解释，讽刺文学一代宗师Jonathan Swift於一七二九年曾写了一篇着名的《中肯的建议》（Modest Proposal），文中他建议贫苦交迫的爱尔兰人将小孩卖掉，换取金钱和财富，以改善经济状况。这位作者认为自己的出发点和Swift一样用心良苦。

尽管该文作者企图狡辩，但这仍是十分危险的想法。首先，刊载这篇文章的是《纽约时报》──美国最具声誉的报纸，很少读者会认为作者的建议不是认真的。其次，时机也不对。美国正面临历史性的重大财务危机，未来几年，美国先前对国人与外人的保证和承诺，也将被迫缩水。

二Ｏ一二年共和党总统提名角逐者保罗（Ron Paul）已要求美国减少对外的军事承诺，并将此作为他的政见主轴之一。保罗二次投身总统大选，向来不被各界看好，但如今，他在多项民调的排名领先。此外，美国国会也打算在未来十年，删减三千五百亿美元的国防预算。

美国身为世界警察，是在一九四七年才逐渐成形的，当年一位美国驻莫斯科的外交官写了一封历史性的电报，说服高层采行他的建议。其理由是，尽管苏联是美国二战期间的盟友，但实际上苏联具有对外侵略扩张的威胁。於是美国着名的围堵政策时代就此展开，全力防范苏联势力的扩散，介入越战就是最有名的代表作。

然而，在连续参与二次中东战争之後，美国国内开始有了厌战的声音，更别说是要求军费的限缩了。因此保罗高民调的讯息已引起美国选民的共鸣，他们不愿再为了围堵一个不存在的敌人，而付出昂贵的经济代价。

虽然美国对台湾国防的明确军事承诺可能会减少，但也有迹象显示，台湾在其他方面，愈来愈受美国的支持。这些支持有些是具有象徵性意义的，例如台湾的国旗终於飘扬在美国在台协会的上空；也有更具实质意义的，例如最近宣布将在澳洲建立美军军事基地。

然而我们不应将美国的对台支持视为理所当然。我碰到一些美国国会议员和官员，他们都认为，台湾朝野全力打压美牛进口这件事相当可笑与错愕。不管怎麽说，现在似乎不是挑战美国支持台湾决心的适当时机。(完)

--整理 张雅菁/乔艳红

注: 1.专栏作者谷月涵为美国哥伦比亚大学国际关系硕士,现任花旗环球台股研究部主管.