美国最高法院准许恢复部分特朗普的“禁穆令”

路透华盛顿6月26日 - 美国最高法院周一恢复了一部分特朗普总统所颁布的禁穆令。特朗普此前基于国家安全理由而对六个穆斯林为主国家人民设下旅游禁令，但遭反对者指责为歧视。最高法院的判决成为特朗普一大胜利。

最高法院把下级法院之前的裁决适用范围予以缩小。原先的裁决完全封杀了禁穆令的主要部分，但最高法院允许其可适用于那些在美国没有近亲或紧密商业关系的人。

最高法院是在当前会期的最后一天发布这项命令，但它同意在下次10月开始的会期中聆听口头辩论，然后最高法院才能最终裁定该禁令是否合法。

特朗普在3月6日签署行政令，下令在那之后的90天内禁止伊朗、利比亚、叙利亚、索马里、苏丹和也门的人民入境。所有难民身分者则是120天内禁止入境。最高法院周一裁定，允许一个针对难民的有限度禁令版本生效。

联邦法院称该项禁穆令违反联邦移民法，而且歧视穆斯林，违背了美国宪法。

最高法院周一在这份不同寻常的未签署决议中表示，禁穆令将对那些与美国个人或实体没有真实关系的外国人生效。

如果没有清晰明确的关系，那六个国家的人员以及没有前述关系的难民将被禁止入境。

这两项禁令都将在法院决定做出后72小时部分生效。美国国土安全部承诺将有序实施该决定。

特朗普签署的这道命令将取代他在1月27日发布的那版禁穆令。

这是特朗普在最高法院遇到的首个重大挑战。特朗普任命Neil Gorsuch担任最高法院法官后，再次让保守派以5:4的比例占据多数优势。目前最高法院九名法官中有五位由共和党任命，另外四名由民主党任命。(完)