美国推迟对缅甸制裁 放行美企投资

韩特别检察官办公室称其不能讯问朴槿惠
路透首尔2月27日 - 韩国特别检察官办公室周一表示，在调查干政丑闻过程中，检方将不能当面讯问总统朴槿惠。这桩丑闻有可能会导致朴槿惠下台。
路透华盛顿5月17日电---美国周四推迟执行有关禁止美国在缅甸投资的制裁,作为对缅甸政治改革的回应,这获得了部分美国议员的赞赏,但招致人权活动者的批评.
"今天我们告诉美国企业:可以投资於缅甸并且采取负责任地举措."美国国务卿希拉里说.
希拉里表示,华盛顿将发布允许美国向缅甸投资的一般许可,美国的能源、矿业和金融服务公司将可以自由寻找在缅甸的投资机会.
但希拉里强调称,支持美国制裁缅甸的法律仍将存在,因华盛顿寻求维持其影响力,推动缅甸政府进一步实行民主改革.
在说明该政策变动时,美国总统奥巴马表示,华盛顿将"确保那些滥用人权、存在腐败、干扰和平进程或阻碍改革进程的人,不会从(缅甸)与美国关系改善中获益."
希拉里说,美国将维持对缅甸的武器禁运,并敦促缅甸新的民选政府采取进一步措施以控制军事力量,此前自1962年发动政变後缅甸军政府一直统治着该国.(完)
--编译 杜明霞; 审校 高琦
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路透首尔2月27日 - 韩国特别检察官办公室周一表示，在调查干政丑闻过程中，检方将不能当面讯问总统朴槿惠。这桩丑闻有可能会导致朴槿惠下台。
路透雅加达2月27日 - 据警方和电视画面，印尼警方与一名袭击者交火。此前有报道称万隆市的一个政府大楼发生爆炸。 “我们现在政府办公室中。有人称发生了炸弹爆炸，”西爪哇警方发言人Yusri Yunus告诉路透。 印尼电视台的画面中可听到交火声，这是在西爪哇的上述大楼外面所摄。(完) (编译 王琛；审校 张涛)
路透华盛顿2月26日 - 两名熟悉提案内容的官员表示，白宫周一将会向各联邦部门发送一份预算提案，包含总统特朗普承诺的增加国防支出内容，部分将由缩减美国国务院、国家环境保护局(EPA)及其他非国防计划的支出加以支应。