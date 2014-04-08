多数中型SUV在美碰撞测试中成绩差

美国公路安全保险协会（IIHS）公布的小区域偏置正面碰撞测试结果显示，多数中型SUV表现欠佳，这对于本已饱受安全疑虑打击的汽车业无异于雪上加霜。此次测试的SUV中，仅雪佛莱的Equinox和通用旗下GMC品牌Terrain获得“良好”评级，丰田汉兰达获得的评级是“可接受”，表现最差的是马自达的CX-9和本田的Pilot，在碰撞后出现明显的结构性损毁。图为马自达CX-9。路透