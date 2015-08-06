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路透中文体育短讯 | 2015年 8月 6日 星期四 09:40 BJT

霍斯祖破女子200米混合泳世界纪录

8月3日周一，喀山游泳世锦赛进入到游泳项目的第二个比赛日。女子200米个人混合泳决赛中，26岁的匈牙利名将霍斯祖以2分6秒12的成绩打破了由美国人库克斯保持的该项目世界纪录。当天瑞典选手社舍斯特伦则打破了女子100米蝶泳世界纪录，美国选手莱德斯基打破了女子1500米自由泳世界纪录。路透

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