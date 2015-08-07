世锦赛男子200米个人混合泳 罗切特达成四连冠

周四，喀山游泳世锦赛男子200米混合泳决赛中，美国选手罗切特以1分55秒81再夺冠军，达成该项目四连冠的殊荣，同时也成为继澳大利亚选手哈科特1998年至2005年在1500米自由泳项目中实现四连冠记录的第二人。罗切特表示，“能和史上最伟大的游泳选手哈科特一起被载入历史，是我毕生难忘的荣誉。”路透