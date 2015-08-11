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路透中文体育短讯 | 2015年 8月 11日 星期二 12:52 BJT

孙杨退出1500米自由泳决赛 无缘三冠王

中国选手孙杨由于赛前热身时感到心脏不适，决定退出喀山泳联世锦赛男子1500米自由泳决赛。日前，孙杨在本届赛会上包揽了男子400米自由泳和800米自由游的两项金牌。对于自己临时退赛的决定，孙杨表示非常抱歉，本次退赛也使得这位23岁的奥运冠军失去了重演2013年世锦赛在自由泳项目三冠王壮举的机会。路透

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