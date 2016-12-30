美国与瑞士银行业打击海外逃税的计划进入“遗留阶段”

路透华盛顿12月29日 - 美国司法部周四表示，美国当局与配合行动的瑞士银行业者已经完成旨在打击海外逃税的一项自愿行动计划。该计划可以让银行业者化解潜在的刑事指控。

“我们现在处于计划的遗留阶段，在所有有关的民事与刑事诉讼及调查方面，参与银行都在提供合作，并将继续提供合作，”首席副检察长Attorney General在宣布该计划的最终决议的声明中称。(完)