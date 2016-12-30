美国与瑞士银行业打击海外逃税的计划进入“遗留阶段”

（修正）日央行审议委员樱井真排除近期上调债券收益率目标的可能
路透日本佐贺5月25日 - 日本央行审议委员樱井真周四排除央行很快上调债券收益率目标的可能，强调了维持大规模刺激计划以支撑通胀并抵御海外经济风险的必要性。
路透华盛顿12月29日 - 美国司法部周四表示，美国当局与配合行动的瑞士银行业者已经完成旨在打击海外逃税的一项自愿行动计划。该计划可以让银行业者化解潜在的刑事指控。
“我们现在处于计划的遗留阶段，在所有有关的民事与刑事诉讼及调查方面，参与银行都在提供合作，并将继续提供合作，”首席副检察长Attorney General在宣布该计划的最终决议的声明中称。(完)
(编译 徐文焰；审校 张涛)
路透日本佐贺5月25日 - 日本央行审议委员樱井真周四排除央行很快上调债券收益率目标的可能，强调了维持大规模刺激计划以支撑通胀并抵御海外经济风险的必要性。
路透多伦多5月24日 - 美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗周三表示，他“强烈”认为美国和加拿大及墨西哥的贸易关系有助于美国竞争力；此刻美国总统特朗普正打算重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)。
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。