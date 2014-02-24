美国将瑞士保险业亦纳入富人海外逃税案的调查范围

路透苏黎世2月24日 -华尔街日报周一援引未具名消息人士的话报导称，美国检控方针对瑞士银行业帮助美国富人逃税一案正在扩大调查范围，将保险业亦纳入审查。

根据该报报导，位于苏黎世的保险商SwissLifeSLHN.VX在去年12月向数百位美国客户退还资金，这些客户曾在一家名为BankFrey的瑞士私人银行账户上投资了投连险产品。

Swiss Life的发言人表示，并无美国官员前来接触该公司。

Frey是受到美方正式调查的14家瑞士公司之一，美方正在调查这些公司与美国客户以及免税资产方面的交易。该公司在去年底表示将关闭业务，因调查成本侵蚀其财务实力。

数月来瑞士保险商一直在为美方调查其投资连接保险产品做准备。这种产品可以让美国富豪将股票、私募股权以及其它银行接受的资产放入寿险保单，从而降低其应纳税率。

行业内部人士对路透表示，退还客户资金表明保险商去年开始的举措有所加快。去年保险商还试图让购买这些保险产品的美国客户确信，他们可以证明已经支付了对美国的应纳税款。(完)

(编译 郑茵 审校 高琦)

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